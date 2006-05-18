براون موافق طرحهاي بلر در زمينه انرژي هسته اي است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اينديپندنت، آنها همچنين افزودند كه هيچ اختلاف واقعي بين بلر و براون در مورد اين مسئله وجود ندارد و وي شخصا متقاعد شده است كه برنامه هسته اي جديد در مسير درستي حركت مي كند.

بلر معتقد است كه استفاده از انرژي هسته اي بخشي از راه حل براي مشكلات انرژي انگليس است.

اما وي همچنين تاكيد كرده است كه بايد مردم، پارلمان و گروههاي محيط زيست را در مورد هزينه ها و منافع گزينه هسته اي متقاعد كرد.

بر اساس اين گزارش، اين حمايت براون در پي توافق آنها به افزايش حقوق بازنشستگي در اين كشور نشانه اي است كه آنها همچنان مي توانند در مسائل سياسي سخت ، با وجود تنشهاي بين آنها در مورد زمان كناره گيري بلر، همكاري كنند.

نخست وزير انگليس اخيرا اعلام كرد كه قصد دارد تاسيسات جديد هسته اي در انگليس احداث كند.

انگليس در حال حاضر داراي چنيدن تاسيسات هسته اي است كه بيشتر آنها در دهه 60 و 70 ساخته شده اند. اين تاسيسات حدود 25 درصد از برق اين كشور را توليد مي كنند.

گوردون براون اخيرا از توني بلرخواسته است تا از مقام خود كناره گيري كند و زمان مشخصي را براي كناره گيري خود تعيين كند.

پس از آنكه نخست وزير انگليس و حزب وي در انتخابات محلي پنج شنبه 4 مي (14 ارديبهشت) شكست خورند، بلر مجبور شد تا تغييراتي را در كابينه خود به وجود بياورد.

بلر، چارلز كلارك وزير كشور انگليس را كه پيش از اين درخواست هاي متعدد از سوي نمايندگان پارلمان براي استعفا را رد كرده بود، بركنار كرد و جان ريد وزير دفاع را به عنوان جانشين وي برگزيد.

از سوي ديگر جك استراو نيز از سمت خود بركنار شد و " مارگارت بكت" به عنوان وزير امور خارجه جديد انگليس منصوب شد.