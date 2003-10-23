رييس كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد : ما براي بررسي مسائل ايران به اين كشور آمده ايم

به گزارش خبرگزاري مهر، "فيليپ لاوانچي" (Phillipe L avanchy ) رييس كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در گفتگويي اختصاصي با خبرنگار بين المللي مهر به مناسبت 24 اكتبر (2آبان) پنجاه و هشتمين سالروز تاسيس سازمان ملل اظهار داشت: "ما به ايران آمده ايم تا درباره مسائل موجود در اين كشور گفتگو كنيم و تا جايي كه امكان دارد به رفع مسائل ويژه اين كشور بپردازيم."

لاوانچي با اشاره به اين موضوع كه تا به حال فرصت هاي كافي در ايران وجود نداشته است تا بتوان درباره نقش دولت ها در تضمين اجرايي سازمان ملل بحث و گفتگو كرد، به خبرنگار مهر گفت: ما دور هم جمع شده ايم تا درباره حقايق و تدابير سازمان ملل و درصد موفقيت هاي اين سازمان گفتگو نماييم." رييس كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد به خبرنگار مهر گفت: "ايران همكاري خوبي با 10 آژانس حاضر در بزرگداشت تاسيس سازمان ملل داشته است و اميدواريم اين همكاري به طور كامل تري ادامه يابد. "وي اظهار اميدواري كرد در ايران فرصت هاي بيشتري براي فعاليت سازمان ملل پيش آيد.

لاوانچي به مناسبت تاسيس سازمان ملل خطاب به جامعه جهاني به مهر گفت: "ما در جهان نيز همچون ايران به اقدامات پيشگيرانه و اجرايي خود ادامه مي دهيم و بر آن هستيم تا جامعه جهاني از مشكلات موجود رهايي يابد."وي اظهار اميدواري كرد اتفاقات بهتري براي ملل متحد در راه باشد.