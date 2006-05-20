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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۸:۳۷

تعيين سقف قراردادها ازديدگاه بازيكنان فوتبال (13)

بايد اتحاديه هاي مخصوصي براي نقل و انتقال بازيكنان تشكيل شود

بايد اتحاديه هاي مخصوصي براي نقل و انتقال بازيكنان تشكيل شود

مهاجم تيم فوتبال ابومسلم ايران خودرو خراسان گفت: تعيين سقف قرارداد براي بازيكنان نمي تواند روش حساب شده اي باشد و دردنياي ورزش حرفه اي اين مساله تعريفي ندارد.

يوسف گرائيلي مهاجم تيم فوتبال ابومسلم ايران خودرو خراسان درگفتگو با خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: ليگ فوتبال ايران درحال حاضر بسوي حرفه اي شدن درحركت است، پس اين مساله كه براي بازيكنان چنين ليگي سقف قراردادي مشخصي تعيين شود، روش منطقي وحساب شده اي نيست و درهيچ جاي قوانين حرفه اي فوتبال حتي درقوانين ليگ حرفه اي  كشورمان نيز اين مساله را شاهد نيستيم.

وي در ادامه خاطرنشان ساخت: فوتبال ما طبق رنكينگ فيفا جزو بهترين هاي جهان محسوب مي شود، پس بايد بازيكنان ما نيز از حقوق حرفه اي برخوردارشوند وباشگاهها نيز درپرداخت دستمزد به بازيكنان بايد بصورت حرفه اي اقدام نمايند، درحاليكه چنين چيزي را تاكنون درسطح اول فوتبال كشورشاهد نبوده ايم.

گرائيلي همچنين متذكرشد: طبقه بندي و درجه بندي نمي تواند ملاك درستي براي تعيين سقف قرارداد بازيكنان باشد وحتي كساني كه درعضويت  تيم ملي نيزمي باشد، نبايد ازحقوقي فراتر ازديگر بازيكنان برخوردارشود، زيرا بسياري ازبازيكنان شاغل درليگ كشور خود را مستحق حضور درتيم ملي مي دانند، پس دراين صورت درجه بندي كردن بازيكنان منجربه متضررشدن بسياري از بازيكنان زحمتكش درتيمهاي مختلف فوتبال كشورخواهد شد.

مهاجم تيم فوتبال ابومسلم درخاتمه به نقش انكارناپذير دلالان دربازارنقل وانتقالات بازيكنان اشاره و افزود: بايد براي تعيين مبالغ قرارداد بازيكنان اتحاديه هاي مخصوصي تشكيل شود كه از آزادي قانوني وحمايت فدراسيون برخوردارشوند تا بتوانند از يك طرف باعث كوتاه شدن دست دلالان شوند و ازطرفي با تعيين اصول صحيح قوانين انتقال بازيكنان به گونه اي عمل كنند كه نه بازيكنان متضررشوند ونه منافع باشگاه دچار اخلال شود.

کد مطلب 327773

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