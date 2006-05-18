۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۲۶

سعودالفيصل از آزادي 6 زنداني سعودي در گوانتانامو خبر داد

سعودالفيصل وزرير امور خارجه عربستان سعودي اعلام كرد كه آمريكا 6 شهروند سعودي را كه در زندان گوانتانامو در بازداشت به سر مي برند، هفته جاري آزاد خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روزنامه واشنگتن پست، فيصل درآستانه ديدار خود با كاندوليزا رايس همتاي آمريكايي اش در واشنگتن و در بين خبرنگاران همچنين خاطر نشان كرد كه اين افراد به منظورمحاكمه و حبس احتمالي به عربستان سعودي فرستاده مي شوند.

بر پايه اين گزارش، از سال 2003 تاكنون تنها 9 نفر از مجموع 136 زنداني سعودي دربند در زندان گوانتاناموآزاد شده اند .

برخي مقامات آمريكايي نگراني خود را در قبال آزادي زندانها و فرستادن آنها به عربستان سعودي اعلام كردند و ادعا كرده اند كه اين نگراني وجود دارد كه اين افراد پس از بازگشت به كشورخود ممكن است مورد شكنجه و بدرفتاري قرار گيرند.

در سال 2003، 5 زنداني سعودي آزاد شدند.

فيصل با بيان اين مطلب كه انتقال زندانيان طي دو روزآينده صورت مي گيرد، همچنين خاطر نشان كرد كه افرادي كه آزاد مي شوند تحت قانون عربستان سعودي محاكمه مي شوند و اين در صورتي است كه مدارك كافي براي محاكمه آنها وجود داشته باشد.

وزير امور خارجه عربستان سفردوره اي خود را به كشورهاي اروپايي با ديدار از جمهوري چك آغاز كرد و پيش از اين رايزني هاي گسترده اي را در بروكسل براي تقويت روابط دوجانبه ميان عربستان و اتحاديه اروپا انجام داد.

فيصل پس از ديدار با مقامات اسپانيايي، به واشنگتن عزيمت كرد.

