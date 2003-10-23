استقلال از چنگ سياه جامگان ابومسلم گريخت

به گزارش خبرنگار "مهر" دراين ديدار كه عصر امروزدرورزشگاه آزادي تهران ودرحضوربيش از30 هزارتماشاگروبه قضاوت فريدون اصفهانيان برگزارشد؛ ابتدا تيم ابومسلم باگل دقيقه 10 ايمان رزاقي مهاجم جوان خودازاستقلال پيش افتاد، درادامه استقلال براي جبران گل خورده حملات گسترده اي را به روي دروازه تيم ميهمان تدارك ديد كه درچند نوبت درخشش دروازه بان ابومسلم مانع از فروريختن دروازه اين تيم شد.

حملات دامنه داراستقلال دردقايق بعد با حركت خوب بازيكنان كناري اين تيم شدت بيشتري يافت تا اينكه دردقيقه 30 علي سامره با ضربه اي تماشايي گل تساوي تيمش دراين نيمه را وارد دروازه ابومسلم كرد واين نتيجه تا پايان نيمه اول پابرجاماند. درنيمه دوم بازي اين تيم ابومسلم بود كه عنان بازي را دردست گرفت وتوسط فريدون فضلي دوگل ديگر به ثمررساند تا ازحريف نامدارخود پيش بيفتد.

استقلال پس ازدريافت اين دوگل دست به تغييرات تاكتيكي زد وبا سه مهاجم به جنگ حريف رفت كه اين حربه جواب داد تاعلي سامره ورضا عنايتي با دوگل زيبا بازي را به تساوي كشانده واستقلال راازشكست خانگي نجات دهند.