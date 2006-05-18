۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۴۱

تئاتر ايران در جام جهاني فوتبال

همزمان با برگزاري بازي‌هاي جام جهاني فوتبال، دو نمايشنامه به زبان فارسي براي علاقمندان به تئاتر ايران و زبان فارسي در آلمان روخواني مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي مركز هنرهاي نمايشي اعلام كرد بر اين اساس قرار است روز 12 خرداد در آلمان برنامه‌اي با عنوان "نمايشنامه‌نويسان به پيش" در شهر مولهايم برگزار شود كه نغمه ثميني به نمايندگي از ايران بخشي از يكي از نمايشنامه‌هاي خود را در آن خواهد خواند. علاوه بر اين قرار است نمايش "آخر بازي" نوشته ساموئل بكت نيز به زبان فارسي براي مدعوين اين برنامه روخواني شود.

نخستين جشنواره هنرهاي نمايشي ـ حماسي بيشكك

نخستين جشنواره بين‌المللي هنرهاي نمايشي ـ حماسي بيشكك از 14 تا 20 شهريور در كشور قرقيزستان برگزار مي‌شود.

كليه گروههاي علاقمند ضمن ارائه نسخه ويدئويي نمايش خود متناسب با شرايط و اهداف جشنواره يادشده مي‌توانند تا پايان خرداد آمادگي خود را به امور بين‌الملل مركز هنرهاي نمايشي اعلام كنند.

كشن‌فلاح و ذوالفقاري در لهستان

سعيد كشن‌فلاح و جواد ذوالفقاري براي حضور در جشنواره بين‌المللي عروسكي كشورهاي اتحاديه اروپا از 14 تا 19 خرداد به لهستان سفر مي‌كنند.

علاقمندان براي كسب اطلاع بيشتر از كيفيت و شرايط اين جشنواره مي‌توانند به سايت www.Tecza.slupsk.net مراجعه كنند.

