ديدار متكي با بشار اسد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، يك منبع رسمي سوري امروز اعلام كرد كه منوچهر متكي وزير امور خارجه ايران صبح امروز در ديداري كه قبلا اعلام نشده است، وارد دمشق شد و بلافاصله با بشار اسد رئيس جمهوري سوريه ديدار كرد.

متكي در فرودگاه دمشق كه وليد المعلم همتاي سوري وي به استقبالش آمده بود، گفت : هدف از سفر به سوريه به سبب وجود تحولاتي در منطقه است كه مستلزم رايزني ميان سوريه و لبنان است.



يك منبع ديپلماتيك ايراني به فرانس پرس گفت كه متكي بلافاصله پس از ورودش به دمشق با بشار اسد رئيس جمهوري سوريه ديدار و گفتگو كرد.

متكي عصر امروز با وليد المعلم وزير امور خارجه سوريه ديدار مي كند و پس از آن دمشق را به مقصد تهران ترك خواهد كرد.



خبرگزاري سوريه(سانا) به نقل از متكي اعلام كرد كه هدف از سفر وي به سوري درچارچوب تداوم رايزني سياسي ميان دو كشور در زمينه هاي مختلف و تقويت روابط دوجانبه است.



متكي تصريح كرده است كه در ديدار با مسئولان سوري درباره آخرين تحولات منطقه اي و بين المللي بحث وتبادل نظر خواهد كرد.



وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران روز گذشته در سفر به امان با عبدالله دوم شاه اردن و ديگر مقامات اين كشور ديدار وگفتگو كرد.

منوچهر متكي براي تقويت روابط دوجانبه، تاكنون از كشورهاي عربي از جمله مصر، قطر و لبنان ديدار كرده است.