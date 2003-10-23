اظهارت تازه توني بلر در مورد كره شمالي

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه ، توني بلر نخست وزير انگليس امروزدر جريان كنفرانس خبري ماهيانه خود گفت : جامعه جهاني بايد كره شمالي را اقناع كند كه توليد سلاح هاي شيميايي امر غير مقبولي است.

بلر اضافه كرد: معتقدم اين امربراي جهان بسيار خطرناك باشد كه كره شمالي به سلاح هاي دور برد هسته اي دست يابد.

وي ادامه داد : نياز به تحرك جهاني يكپارچه اي براي حل وضع كره شمالي داريم و از اين تلاشها با تمامي طرق حمايت مي كنيم.

نخست وزير انگليس افزود : ملت كره شمالي هم اكنون در وضعيت بسيار بدي به سر مي برد و معتقدم كه هر شخصي كه به اين وضعيت بنگرد ، با اين ملت احساس هم دردي عميقي مي كند .



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