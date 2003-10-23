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۱ آبان ۱۳۸۲، ۱۸:۵۵

اظهارت تازه توني بلر در مورد كره شمالي

توني بلر نخست وزير انگليس در اظهاراتي خواستار توقف تلاش كره شمالي براي توليد سلاح هاي هسته اي شد .

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه ، توني بلر نخست وزير انگليس امروزدر جريان كنفرانس خبري ماهيانه  خود گفت : جامعه جهاني بايد كره شمالي را اقناع كند كه  توليد سلاح هاي شيميايي امر غير مقبولي است.
بلر اضافه كرد: معتقدم اين امربراي جهان  بسيار خطرناك باشد كه كره شمالي به سلاح هاي دور برد هسته اي دست يابد.
وي ادامه داد : نياز به تحرك جهاني يكپارچه اي براي حل  وضع كره شمالي داريم و از اين تلاشها با تمامي  طرق حمايت مي كنيم. 
نخست وزير انگليس افزود : ملت كره شمالي هم اكنون  در وضعيت بسيار بدي به سر مي برد و معتقدم كه هر شخصي كه به اين وضعيت بنگرد ،  با اين ملت احساس هم دردي عميقي مي كند .
کد مطلب 32780

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