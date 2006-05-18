فواد سنيوره از قطعنامه اخير شوراي امنيت استقبال كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه،"فواد سنيوره" نخست وزير لبنان از قطعنامه 1680 شوراي امنيت استقبال كرد و گفت كه اين قطعنامه بخشي از قانون بين المللي شده است و ما از آن استقبال مي كنيم.



وي ابراز عقيده كرد: اين قطعنامه باعث تشويق و ترغيب دو كشور لبنان و سوريه مي شود تا درباره آنچه كه ما و هيئت گفتگوي ملي و دولت و ملت صحيح مي دانيم، همكاري كنند.



وي همچنين اين مسئله را كه قطعنامه ياد شده بر سر مسائل بين دو كشور مانع ايجاد كند را بعيد دانست.

در همين حال، روزنامه "الديار" با انتشار مطلبي صدور قطعنامه 1680 را پيشينه اي خطرناك و دخالت آشكار در روابط دو كشور دانست كه هريك به تنهايي حق دارد درباره روابط ديپلماتيك بين خود و ترسيم مرزهايش بحث وبررسي كند.



اين روزنامه افزود: مشاهده مي كنيم كه شوراي امنيت به جاي تكيه بر قطعنامه هاي گذشته خود از همه معيارها عبور كرده و در امور كشورها بدون حق دخالت مي كند و صدور اين قطعنامه جديد بر پيچيدگي مسئله مي افزايد.



به گزارش مهر، الديار در ادامه مطلب خود به طرح پرسش هايي از شوراي امنيت مي پردازند و مي نويسد كه آيا شوراي امنيت قطعنامه هاي خود درقبال اسرائيل را فراموش كرده است و آيا اين شورا فراموش كرده كه ملت فلسطين درخارج از سرزمين اشغالي خويش چگونه زندگي مي كند.



اين روزنامه،همچنين اين پرسش را مطرح مي كند كه آيا شوراي امنيت فراموش كرده است كه ملت فلسطين در خارج از سرزمين خويش به صورت پناهنده به سر مي برند و ملت فلسطين تحت اشغالگري اسرائيل و تحت انواع تروريسم اين رژيم هستند.



الديار در ادامه به بي توجهي اسرائيل به همه قطعنامه هاي بين المللي صادره از چندين دهه و فراموش كردن آنها به وسيله شوراي امنيت اشاره مي كند و مي نويسد كه آيا شوراي امنيت برپايي دو سفارتخانه در بيروت و دمشق فقط به معناي اجاره دو ساختمان در هر دو پايتخت و برافراشتن پرچم بر فراز آنها آنها مي داند؟.



به نوشته اين روزنامه، شوراي امنيت با صدور قطعنامه 1680 خود مسئله را بيشتر پيچيده مي كند، زيرا رابطه بين لبنان وسوريه رابطه منافع مشترك دو كشور است و هرگاه فرصتي براي كاهش بحران بوجود مي آيد قطعنامه اي از شوراي امنيت صادر و مسائل را به نقطه صفر باز مي گرداند.



اين روزنامه به نقل از ناظران مي افزايد كه دستهاي صهيونيستي و اسرائيل در پس پرده اين قطعنامه هاي شوراي امنيت قرار دارد.

اين روزنامه اين پرسش را مطرح مي كند كه چرا شوراي امنيت مسئله را به دولت هاي لبنان و سوريه واگذار نكرده و آنها را رها نمي كند تا در فضايي كاملا آرام و بدور از فشار بر يك كشور و ايستادن در كنار ديگري موضوعات لاينحل و باقي مانده بين خود را بررسي و حل وفصل كنند؟.



الديار در پايان مطلب خود مي نويسد كه جواب اين پرسش را آمريكا در اختيار دارد كه خواهان از بين بردن آخرين نشانه هاي رويارويي و مقابله در برابر (اسرائيل و آمريكا) در جهان عرب است.



ساير روزنامه هاي لبنان نيز تنها به خبر صدور اين قطعنامه و واكنش هاي بين المللي در قبال آن اشاره كرده اند.