استفاده دانش آموزان از بسته هاي آموزشي امكان پذير است/ نام دانش آموز به دانش پذير تبديل شود

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: همراه با ايجاد بسته هاي آموزشي بايد در انديشه تغيير نام دانش آموز به دانش پذير باشيم ، به طوري كه به دانش آموزان تلقين نماييم خود نيز در يادگيري نقش داشته باشند.

دكتر علي عباسپور تهراني فرد ، شرط تحقق استفاده از بسته هاي آموزشي را در كشور رعايت تمامي موارد جهت جلوگيري از سر درگمي دانش آموزان ، توانايي و توجيه كامل معلمان و انجام مراحل كارشناسي شده دانست و گفت: بهتر است انجام اين امر در مقاطع متوسطه با شدت و جديت و در مقاطع دبستان و ابتدايي با ظرافت دنبال شود تا در آينده شكل گسترده تري به خود بگيرد.

وي با تاكيد بر ايجاد تحولات اساسي در آزمون ورودي دانشگاه ها و امتحانات پاياني ، خاطر نشان ساخت: توجه به توانمندي و استعدادهاي واقعي و دور شدن از تكيه زدن بر محفوظات در ميان دانش آموزان از برنامه هاي اين كميسيون است و با توجه به پارامترهاي سياسي ، فرهنگي و اجتماعي در ارتباط با موضوع كنكور ، تغييراتي صورت خواهد گرفت.

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ادامه داد: هدايت دروس به سوي چند منبعي شدن در كشورهاي پيشرفته دنيا مرسوم است و چنانچه با كارهاي تحقيقي دقيق اين امر در ايران نيز دنبال شود مي تواند به ايجاد جامعه اي انديشمند و پژوهشگر كمك كند.