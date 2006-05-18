چهار ديپلمات ايراني زنده و در اختيار رژيم صهيونيستي هستند

دبير كميته پيگيري سرنوشت چهار ديپلمات ربوده شده ايراني كه با آغاز به كار دولت جديد فعاليت خود را به رياست معاون حقوقي رئيس جمهور آغاز كرده است در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، تاكيد كرد: استنادات سمير جعجع در مصاحبه اخيرش به مسائل اخير بوده ضمن آنكه وي پيش از اين گفته بود كه چهارديپلمات ربوده شده ايراني تحويل ايلي حبيقه شده اند.

وي افزود: قرار بود نبيه بري رئيس مجلس لبنان 26 ارديبهشت ماه در حاشيه گفتگوهاي ملي لبنان درباره چهارديپلمات با سمير جعجع مذاكراتي داشته باشد.

كاظمي نيا تاكيد كرد: موضع ايران همچنان اين است كه چهارديپلمات ربوده شده ايراني زنده هستند و در اختيار رژيم صهيونيستي مي باشند.

گفتني است سيد محسن موسوي ، احمد متوسليان، تقي رستگار مقدم و كاظم اخوان چهار ديپلمات ايراني هستند كه 14 تيرماه سال 61 در لبنان توسط نيروهاي فالانژ وابسته به رژيم صهيونيستي ربوده شده و سمير جعجع نيز از عوامل اصلي ربوده شدن آنها مي باشد و تاكنون خبر موثقي از سرنوشت آنها در دست نيست.