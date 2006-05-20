طرح توسعه پارك علم و فناوري استان مركزي به حمايت دولت نيازمند است

دكتر "محمدرضا سنگي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي" مهر" با بيان اين مطلب افزود: زمين مورد نظر متعلق به سپاه پاسداران است و ارزشي معادل 2 ميليارد تومان دارد در صورتي كه بخشي از آن به پارك علم و فناوري تعلق گيرد با توجه به مجاورت آن با دانشگاه اراك مي تواند بسياري از مشكلات صنعت را حل كرده و در كاربردي شدن آنچه كه در دانشگاه مطرح مي شود موثر باشد.

وي با بيان اينكه پارك علم و فناوري استان مركزي تنها داراي مركز رشد است، گفت: در حال حاضر دانشجويان و فارغ التحصيلان داراي ايده نو از حمايت هاي مالي، مكاني، معنوي، تخصصي و حقوقي پارك در قالب مركز رشد بهره مند مي شوند.

رئيس پارك علم و فناوري استان مركزي در خصوص چشم انداز توسعه اي اين پارك اظهار داشت: در صورتي كه دانشگاه اراك موفق به خريداري زمين هاي اطراف شود، مي تواند فرآيند هم افزايي پارك علم و فناوري استان مركزي، پژوهشكده ها، آزمايشگاه ها و كارگاه هاي دانشگاه اراك را انجام دهد. ضمن اينكه ارتباط صنعت و دانشگاه نيز محقق مي شود.