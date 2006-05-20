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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۴:۳۸

رئيس پارك علم و فناوري دانشگاه اراك در گفتگو با مهر :

طرح توسعه پارك علم و فناوري استان مركزي به حمايت دولت نيازمند است

طرح توسعه پارك علم و فناوري استان مركزي به حمايت دولت نيازمند است

شش هكتار زمين جهت توسعه پارك علم و فناوري استان مركزي در مجاورت دانشگاه اراك پي بيني شده كه خريداري آن نيازمند حمايت دولت است.

دكتر "محمدرضا سنگي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي" مهر" با بيان اين مطلب افزود: زمين مورد نظر متعلق به سپاه پاسداران است و ارزشي معادل 2 ميليارد تومان دارد در صورتي كه بخشي از آن به پارك علم و فناوري تعلق گيرد با توجه به مجاورت آن با دانشگاه اراك مي تواند بسياري از مشكلات صنعت را حل كرده و در كاربردي شدن آنچه كه در دانشگاه مطرح مي شود موثر باشد.

وي با بيان اينكه پارك علم و فناوري استان مركزي تنها داراي مركز رشد است، گفت: در حال حاضر دانشجويان و فارغ التحصيلان داراي ايده نو از حمايت هاي مالي، مكاني، معنوي، تخصصي و حقوقي پارك در قالب مركز رشد بهره مند مي شوند.

رئيس پارك علم و فناوري استان مركزي در خصوص چشم انداز توسعه اي اين پارك اظهار داشت: در صورتي كه دانشگاه اراك موفق به خريداري زمين هاي اطراف شود، مي تواند فرآيند هم افزايي پارك علم و فناوري استان مركزي، پژوهشكده ها، آزمايشگاه ها و كارگاه هاي دانشگاه اراك را انجام دهد. ضمن اينكه ارتباط صنعت و دانشگاه نيز محقق مي شود.

کد مطلب 327847

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