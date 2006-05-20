گسترش شركتهاي توزيعي باعث دسترسي آسان مردم به دارو مي شود / شركتهاي توزيعي نقشي در ورود دارو به بازار آزاد ندارند

دبير انجمن داروسازان ايران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: نظارت بر داروهايي كه از مكان هاي رسمي كشور توليد يا وارد مي شود ، به شيوه دقيق صورت مي گيرد. بنابراين داروهايي كه به صورت قاچاق در كشور توزيع مي شود در فهرست داروهاي مجاز قرار ندارد.

دكتر سعيد واقفي گفت: تا 3 سال پيش فقط 6 شركت توزيع دارو داراي مجوز رسمي در كشور وجود داشت اما به علت كامل نبودن خدمات دهي آنها ، تعداد اين شركتها افزايش يافت ، چون در بسياري از موارد كمبودهايي وجود داشت.

وي با بيان اينكه در چند سال اخير بسياري به عنوان شركتهاي توزيع دارو از وزارت بهداشت درخواست دريافت مجوز شد ، گفت: هم اكنون 20 شركت توزيع كننده دارو به صورت رسمي وجود دارد كه 10 شركت آن در كشور فعال است.

دبير انجمن داروسازان ايران گفت: شبكه هاي رسمي توزيع دارو در كشور فقط در صورتي كه داروها داراي پروانه واردات و ساخت دارو باشد اقدام به توزيع مي كنند ، بنابراين اين شركت ها نقشي در ورود دارو به بازار آزاد ندارند.

وي اظهار داشت: ممكن است دارويي كمياب باشد بنابراين به علت سهميه بندي برخي بيماران آن را در بازار آزاد به فروش برسانند كه البته با ارائه كارت هوشمند به بيماران اين مشكل هم حل مي شود.

دبير انجمن داروسازان ايران تصريح كرد: در صورت ورود دارو به بازار آزاد به ويژه داروهاي خاص ، متخلفان در كمترين زمان شناسايي مي شوند. چون اين داروها از يارانه هاي سنگين برخودار بوده و به افراد معين و مشخص داده مي شود ، بنابراين در صورت تخلف هم به راحتي شناسايي مي شوند.