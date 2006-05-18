سمير جعجع فقط مي خواهد خود را تبرئه كند / چهار ديپلمات ايراني زنده اند

مريم مجتهد زاده همسر سيد محسن موسوي يكي از چهارديپلمات ربوده شده ايراني در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" در واكنش به اظهارات اخير سمير جعجع ، اظهار داشت: ما در حدود سال 1992 ميلادي با سمير جعجع ملاقاتي داشتيم كه همين حرفها را به ما نيز گفت اما در حرفهاي او تناقضات فراواني وجود داشت.

وي افزود: سمير جعجع كه از عوامل اصلي چهارديپلمات در لبنان است يك بار مدعي شد كه آن چهار نفر پس از ربوده شدن در "كرنتينا" مدفون شده اند اما پس از مدتي دوباره مدعي شد كه آنان را پس از كشتن به چاهي در منطقه ترابلس لبنان انداخته اند.

همسر ديپلمات ربوده شده ايراني با اشاره به اظهارات برخي اطرافيان سمير جعجع در مورد شخصيت سيد محسن موسوي اظهار گفت: اين اظهارات آنان نشان مي داد كه علي رغم ادعاي سمير جعجع مبني بر اينكه چهار ديپلمات در همان دقايق اوليه ربوده شدن كشته شده اند، صحت ندارد.

مريم مجتهدزاده ادامه داد: ايلي حبيقه نيز تا پيش از آنكه ترور شود چندين بار تاكيد كرد كه چهارديپلمات در زنداني كه توسط سمير جعجع اداره مي شد، نگهداري مي شده اند.

وي در پايان با رد تمام ادعاهاي سمير جعجع تاكيد كرد: او به دنبال سلب مسئوليت از خود است چون مي داند ايران مي تواند او را به دليل همين مسئله يعني ربايش چهار ديپلمات مورد محاكمه قرار دهد اما ما باز هم تاكيد مي كنيم كه آنان زنده اند و در چنگال رژيم صهيونيستي اسير مي باشند.