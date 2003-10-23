به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز شركتهاي خارجي موقعيتهاي خوبي را براي سرمايه گذاري در عراق يافته اند اما امروز مديران اين شركتها گفتند نگراني از نا آراميها در اين كشور مانع تصميم گيري سريع اين كارخانه ها مي شود .

اين در حالي است كه جان هاپكينز رئيس كارخانه مهندسي فلور در آمريكا مي گويد: براي سود دهي يك كارخانه حد اقل به يك سال زمان نياز است.

گفتني است بيش از 300 كارخانه از 50 كشور امروز با مقامات و وزراي عراق در مادريد ديدار كردند. به عقيده مدير ديگري در يك كارخانه سيمان سازي، عراق به دليل داشتن هزينه هاي بسيار پايين جايگاه خوبي براي رقابت دارد ؛ زيرا انرژي به قيمت بسيار پايين در اين كشور يافت مي شود.

وي در ادامه گفت قانون و بازار در اين كشور خوب است اما در آنجا امنيتي وجود ندارد و اين تنها مشكل بزرگ شركتها براي سرمايه گذاري در اين كشور است .