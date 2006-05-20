زنان حادثه جو در لباس آتش نشان

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، بيش از 160 نفر براي ثبت نام و شركت در آزمون مراجعه كردند كه مرحله اول 60 نفر و در مرحله پاياني 12 نفر موفق به گذراندن آزمونهاي سنگين علمي و عملي سازمان شدند و به عنوان اولين آتش نشانان زن خاورميانه مشغول به كار شدند.

زنان آتش نشان كرج در3 شيفت 24 ساعت كار و 48 ساعت استراحت دوشادوش مردان مشغول خدمت هستند و اين يعني زن ايراني با هويتي اصيل ، ايماني عميق و عشق وافر به نوع انسان.

اين گروه تنها گروه خاورميانه حتي اروپا هستند كه علاوه بر امداد و نجات كار آتش نشاني هم مي كنند زيرا در برخي كشورها مانند چين و ژاپن يا كشورهاي اروپايي زن امدادگر وجود دارد اما زن آتش نشان نيست.

يكي از 12 خانم آتش نشان كرجي پس از ازدواج و رفتن از شهر كرج از گروه جدا شد و يكي از آنها هم اكنون در ماموريتي شغلي است و مدتي غايب خواهد بود. 5 نفر از اعضاي گروه به تازگي وارد زندگي مشترك شده و 5 نفر آنان نيز در رشته هاي مختلف از جمله تربيت بدني ، گرافيك ، ارتباطات و ... درس مي خوانند و البته همگي داراي مدارج عالي در رشته هاي مختلف ورزشي هستند.

ايستگاه آتش نشاني كه زنان در آن مستقر هستند در منطقه دو آتش نشاني كرج واقع شده و بسيار مجهز است. آتش نشانان اين گروه از لحاظ پست سازماني همگي داراي درجه " آتش نشان دوم " هستند كه اين پست با دو خط موازي به رنگ نوك مدادي و شبيه سردوشي نظاميان روي اونيفرم طوسي رنگ آنان نشان داده شده است.

اونيفرم كار آنان مانتو و شلوار و مقنعه طوسي رنگ است كه هنگام كار اوركت ، كلاه ويژه و در برخي مواقع لباسهاي خاص از جمله لباس نسوز به آن افزوده مي شود.

از معدود جاهايي كه در آن مي توان اظهار رضايت از شغل و مزايا و درآمد را به كرات شنيد، اينجاست. شيفتي كه با خبرگزاري مهر مصاحبه مي كنند شامل آمنه محمودزاده ، سميه اميني و سارا مهدوي است و هر سه عنوان مي كنند كه اين شغل آميزه اي از وجود آنان شده و هيچ مشكلي با ساعات كار ، درآمد ، نوع شغل و ... ندارند و تنها مشكل شغل آنان تجمع مردم در حاشيه محل حادثه است كه البته اعتقاد دارند به روح جستوگر و مهرورز مردم ايران برمي گردد اما هر چه هست كار آنها را با اختلال روبرو مي كند.

محمودزاده ، زندگي مشترك را مكمل چنين شغلي مي داند و مي گويد : شغل ما هيچ منافاتي با زندگي مشترك ندارد و اين امر به طور كامل بسته به نظر شخصي افراد است همانگونه كه اكنون از گروه ما پنج نفر وارد زندگي مشترك شده اند بدون آنكه خللي در كارشان ايجاد شود.

برق شجاعت در چشم هر سه آتش نشان ديده مي شود ، شجاعتي كه خاص اين شغل است و ويژه افرادي كه نمي دانند در اين ساعت از كارشان با چه حادثه اي مواجه مي شوند.

محمودزاده مي گويد : نمي توان پيش بيني كرد در هر ماموريت با چه وضعيتي مواجه خواهيم شد يا چه نوع حادثه اي اتفاق افتاده ، مثلا ممكن است 10 مدل ريزش چاه يا صدها مدل حريق رخ دهد . گستره كار ما مي تواند از گيركردن انگشت دست در جايي ، خودكشي ، گرفتن حيوانان وحشي و نجات غريق تا اطفاء حريق ، انفجار ، تصادف و آتش سوزي جنگل و ... وسعت يابد و هيچ محدوديتي از نظر زن يا مرد بودن در اين شغل وجود ندارد تنها بايد حادثه اي در شيفت كاري شما رخ دهد.

مثلا در يكي از شيفتهاي كاري بچه هاي گروه براي گرفتن شتر مرغ هايي كه متواري شده و نظم شهر را برهم زده بودند چندين ساعت كار كردند يا نجات كودكي كه در استخر افتاده و خفه شده بود يا اطفاء حريق در يكي از باغهاي شهر مواردي از فعاليت اين گروه است.

حس امنيت و آرامشي كه حضور زنان آتش نشان در حادثه ها ايجاد مي كند بي بديل است . دو آتش نشان زن كرجي به مدت 10 روز در حادثه بم مشغول امداد رساني به زلزله زدگان و آسيب ديدگان بودند و همپاي مردان به خدمت رساني پرداختند. امروز آتش نشانان زن آنقدر در كار خود زبده هستند كه نگاههاي متعجب ديگران براي آنان نگران كننده نيست و با آرامش به كار خود ادامه مي دهند.

سميه اميني در اين خصوص مي گويد: به دليل داشتن اوركت هاي يكسان با آقايان معمولا از اول نمي فهمند كه ما خانم هستيم ولي زماني كه متوجه مي شوند خوشحال مي شوند و آرامش در چهره هاي آنان ديده مي شود. چون مي بينند يك خانم در محل حادثه اي كه آنها را در خطر قرار داده ، حضور يافته و بي هيچ واهمه اي مشغول كار مي شود.

محمود زاده نيز مي افزايد: محدوديتي در كمك رساني به آقا يا خانم نداريم و مانند همكاران آقا هر چه باشد انجام مي دهيم ولي خانمها اغلب وقتي ما را مي بينند كه به كمك همسر ، خواهر ، فرزند ، برادر يا خود آنها رفته ايم احساس امنيت مي كنند. به عنوان نمونه در برخي موارد خودكشي خانمها آتش نشانان زن بسيار مفيد واقع مي شوند زيرا زبان آنها را بهتر مي فهمند.

به گزارش خبرنگار مهر ، زن ايراني در طول تاريخ افتخارات متعددي داشته و همواره از عفاف و پاكدامني اين زن سخنها بر زبان رفته است. در تمام تاريخ ايران حتي قبل از ورود اسلام به جز دوران پهلوي ها زنان ايران مقيد به حجاب بوده اند؛ اما نوع پوشش و عفت زن ايراني هيچگاه او را از حضور در اجتماع و ايفاي نقشهاي مستقيم و غير مستقيم بازنداشته است.

سارا مهدوي يكي از اعضاي گروه 11 نفري آتش نشانان كرجي در اين خصوص معتقد است: نگاهها به زنان خاورميانه به خصوص كشورهاي حاشيه خليج فارس شايد چندان مطلوب نباشد اما نگاه به زن ايراني تا عربستاني خيلي تفاوت دارد . در برخي كشورهاي همسايه يا ساير نقاط دنيا زنان حق راي ندارند يا به آنان اجازه رانندگي داده نمي شود يا قانونهاي سخت تري براي حضور آنان در اجتماع وجود دارد اما در ايران هر روز حضور زنان پر رنگ تر مي شود.

وي در تشريح احساس اعضاي گروه از مشهور شدن در سطح جهان عنوان مي كند: ما فكر مي كنيم نگاه به زن ايراني نه به صرف آتش نشان بودن ، بلكه به خاطر شخصيت خود زن ايراني عوض شده و اين اتفاق سالهاست كه روي داده است و همين تغيير نگاهها در داخل و خارج كشور روند پيشرفت زنان ايراني را تسهيل خواهد كرد.

مهدوي يادآور شد: اولين سئوالي كه تقريبا اكثر رسانه هاي خارجي از ما مي پرسند مربوط به نوع پوشش و نحوه كنار آمدن ما با حجاب است و ما همانگونه كه بارها گفته ايم باز هم مي گوييم كه " ما در ايران در فرهنگي ايراني و اسلامي پرورش يافته ايم ، از كودكي با حجاب آشنا هستيم و آن را جزئي از شخصيت خود مي دانيم و باعث افتخار است كه يك زن مسلمان با حجاب مي تواند همپاي مرد تلاش كند و مفيد واقع شود. در ثاني تنها چيزي كه ما با آن مشكل نداريم حجاب است و به نظر مي رسد خارجي ها با اين نوع پوشش مشكل دارند".

وي ادامه مي دهد : اصولا نگاهها در مورد ايران سالهاست عوض شده و جهان مي داند كه ايرانيان به پيشرفتهاي قابل توجهي رسيده اند كه نمي توان جلوي آنها را گرفت كه به طور طبيعي پيشرفت خانمها در زمينه هاي مختلف نيز جز همين مبحث است ، حضور زنان در كرسي نمايندگي مجلس ، پستهاي كليدي و كرسي هاي تدريس دانشگاه و نيز عرصه هاي علمي و شغلي چيزي نيست كه بتوان از آن چشم پوشيد.

اغلب اعضاي گروه شغل شان را عاشقانه دوست دارند و آن را كاري هيجان انگيز و در عين حال خداپسندانه مي دانند.

اميني در اين خصوص مي گويد : وقتي آتش را فرو مي نشاني و خانواده اي را نجات مي دهي احساس بسيار خوب خواهي داشت البته سختي هايي هم وجود دارد ممكن است براي يك عمليات برويم و قبل از اقدام به نجات ، فردي از دست برود .خيلي ناراحت كننده است ولي ما تمام تلاش خود را مي كنيم تا به وظايف خود به درستي عمل كنيم.

هر سه آتش نشان حاضر در مصاحبه معتقدند كه مشهور شدن آنان به عنوان زنان آتش نشان مسئوليت شان به عنوان نماينده اي از زن ايراني را افزايش داده است و بايد تمام تلاش خود را براي اثبات هويت اجتماعي و ديني زن ايراني بكنند.

همه اعضاي گروه در تلاش هستند نماينده شايسته زنان در امر خدمت رساني به جامعه اسلامي باشند.

تكاپو و پويايي از چشمان اين زنان و دختران جوان خوانده مي شود و همه ساعتهاي شغلشان خاطره است ، سرشار از خاطرات خوب و بد و اگر فرصت مصاحبه بيشتر بود با اشتياق همه زواياي شغلي و خاطرات خود را تشريح مي كردند.

گروه 11 نفري زنان آتش نشان كرج شامل سپيده حسيني ، زينب كريمي ، زهرا حاج ايل، سارا شعبان دوست ، ليلا ابراهيمي ، محبوبه خوش صولت ، منصوره جوانمرد، محبوبه ابراهيمي، آمنه محمودزاده ، سميه اميني و سارا مهدوي هستند تا واژه رشادت و شجاعت توام با عفاف زن ايراني را ترجمه و به جهان صادر كنند.