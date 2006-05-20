عضو كميسيون عمران مجلس در گفتگو با خبر نگار اقتصادي مهر ، اظهار داشت : بنا بر مصوبه جديد كميسيون عمران مجلس ، وام پنج ميليون توماني مسكن شهرونداني كه شهرشان ، تا پنج سال پيش روستا بوده است نيز تعلق مي گيرد .

بهمن الياسي با اشاره به اين كه شور اول لايحه مسكن روستايي دو هفته گذشته به تصويب مجلس رسيد از پيشنهادات برخي از اعضاي كميسيون عمران ، براي افزايش طول اين مدت به 10 سال خبر داد ، يعني پيشنهادات براين است تا ساكنان شهرهايي كه 10 سال از عمر شهر شدنشان مي گذرد ، بتوانند از وام مسكن روستايي استفاده كنند .

الياسي در خصوص گزارش معاون وزير نفت و مدير عامل پتروشيمي كشور به اعضاي كميسيون عمران مجلس ، اظهار داشت : بنا بر اين گزارش خط لوله گاز اتلين غرب كشور از عسلويه تا مهاباد كشيده خواهد شد .

وي افزود : اين خط لوله ، توانايي تامين هشت كارخانه پتروشيمي بر سر راه خود را خواهد داشت .

عضو كميسيون عمران مجلس ادامه داد : بنا برگزارش مدير عامل پتروشيمي كشور خط لوله عسلويه تا مهاباد ، توليد كارخانه هاي پتروشيمي كشور را بين 10 تا 15 برابر افزايش خواهد داد .

الياسي در همين رابطه تصريح كرد : در عين حال اگر بتوانيم مجموعه محصولات مورد نياز صنعت پتروشيمي را در داخل كشور فرآوري كنيم ، ارزش افزوده بسيار بالاتري را ايجاد مي كند و نقش موثري در اشتغالزايي خواهد داشت .

وي خاطر نشان كرد : مدير عامل پتروشيمي كشور و معاون وزير نفت ، همچنين گزارشي از وضعيت كارخانجات پتروشيمي كشور و خطوط لوله در دست احداث گزارشي را ارائه كرد .

عضو كميسيون عمران مجلس به حضور مدير عامل سازمان هواپيمايي كشوري در كميسيون عمران مجلس و تشريح مشكلات و كمبودهاي صنعت هواپيمايي اشاره كرد .