ظرفيت پذيرش دانشجو با امكانات خوابگاهي هماهنگ نيست

"فاسليمان" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در بيرجند افزود‌: در حال حاضر 15 خوابگاه در دانشگاه بيرجند فعال است و از اين تعداد 8 خوابگاه متعلق به خواهران و 7 خوابگاه در اختيار برادران قرار دارد.

وي تعداد دانشجويان دانشگاه بيرجند را 3هزار نفر دانست و اظهار داشت: امكانات خوابگاهي موجود در اين دانشگاه تنها 60 در صد از دانشجويان را پوشش مي دهد.

مسئول امور دانشجويي دانشگاه بيرجند سالن مطالعه و وسايل ورزشي را از مهمترين كمبود هاي اين دانشگاه عنوان كرد و افزود : كليه خوابگاه هاي ملكي اين دانشگاه نياز به بازسازي جزئي داشته و خوابگاه هاي استيجاري و خودگردان نيز به طور كامل

به تعمير نياز دارند.

قاسليمان گفت: پس از سفر رئيس جمهور به استان خراسان جنوبي احداث 13هزار متر مربع فضاي جديد خوابگاهي مصوب شده كه به دنبال پيگيري مصوبات و تخصيص اعتبارات تاكنون اقداماتي صورت نگرفته است.