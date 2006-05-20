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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۳۲

با هدف برقراري ارتباط بين محققان ايراني ؛

كنفرانس علوم در اروپا برگزار مي شود

چهاردهمين كنفرانس علوم مختلف با هدف تبادل اطلاعات و دانش بين محققان ايراني سراسر دنيا در اروپا برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، در اين سلسله كنفرانس ها كه به طور پيوسته برگزار مي شود، محققان ايراني با زمينه هاي مختلف علمي از سراسر دنيا گردهم مي آيند تا در خصوص دستاوردهاي مختلف علمي و به بحث و تبادل نظر بپردازند.  

برگزاري اين كنفرانس هاي زنجيره اي زمينه برقراري ارتباط بين كارشناسان بين المللي از انستيتوهاي مختلف علمي داخل و خارج اروپا را فراهم مي سازد.

كنفرانس علوم مختلف اروپا كه بيش از يك دهه در اين قاره در حال برگزاري است، به عنوان پلي ارتباطي بين متخصصان و محققان به ويژه با مليت ايراني براي ارائه جديدترين پژوهش هاي علمي آنها و تكنولوژي روز عمل مي كند.

بعلاوه، اين سلسله جلسات زمينه دستيابي به علوم و تحقيقات روز دنيا را براي محققان داخل ايران فراهم مي سازد. معرفي تمدن و فرهنگ غني ايراني به جوامع ديگر از ديگر اهداف برگزاري اين جلسات عنوان شده است.

کد مطلب 328036

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