" داغ ما و دل روزگار " افغانها خاطره مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، در فراخوان برگزاري اين مسابقه آمده است : " رفتيم و داغ ما به دل روزگار ماند ! " داغ ما و دل روزگار" مسابقه بزرگ خاطره نويسي مهاجرت ، خاطره هر انسان و تاريخ زندگي اوست . آدمي با مرور خاطرات خويش مي تواند خود ، محيط و جامعه خود را بهتر بشناسد و عواملي را كه بر زندگي او تاثير داشته اند تحليل نمايد و وقايع گذشته را سرمشق كارهاي آينده اي خويش قرار دهد .

قريب به سه دهه جنگ در افغانستان، ساختار سياسي ، فرهنگي و اجتماعي جامعه ما را دستخوش تغييرات بسياري نموده است كه مهاجرت هاي گسترده مردم به اطراف و اكناف عالم، يكي از اين تغييرات بوده است. بي شك اگر فردا پژوهشگري بخواهد تاريخ معاصر اين مملكت را بنويسد ، ناگزير است كه بخش عمده اي را به اين جابجايي هاي بزرگ انساني كه توابع تمدني و فرهنگي بسياري را به دنبال داشته و دارد، اختصاص دهد.

براي نگارش چنين تاريخي، كدام منبع موثق تر و عيني تر از خاطراتي است كه پير و جوان و زن و مرد جامعه ما در اين سال هاي سياه آنها را تجربه كرده اند. پيش از اين كه گذر ايام، گرد فراموشي بر اذهان بپاشد و نسل اول مهاجرت ما از ميان بروند، بياييم با نگارش اين خاطرات به حفظ اين ارزشها بكوشيم."

« كانون توسعه و تعاون افغانستان » و« موسسه فرهنگي در دري » با اين نگاه ، مسابقه خاطره نويسي مهاجرت را برگزار كرده است .



آثار گرد آمده توسط هيات داوران بررسي شده و از ميان آنها به سه خاطره برتر جوايزي به ترتيب 100 دلار، 70 دلار و 50 دلار و به ده نفر برگزيده ديگر نيز، جوايز ارزنده اي اهدا خواهد شد . خاطرات برتر نيز به صورت كتابي به چاپ خواهد رسيد .

به گزارش مهر، علاقه مندان به شركت دراين مسابقه مي توانند خاطرات خود را تا 31 خرداد ماه ، از طريق پست الكترونيك و يا پست عادي به يكي از نشاني هاي dorredari@yahoo.com و يا مشهد ، صندوق پستي 179- 91465 ارسال نمايند . نتايج اين مسابقه 31 تيرماه اعلام مي شود .