گونه جديدي از ميمون ها در آفريقا كشف شد

به گزارش خبرگزاري مهر، اين ميمون هاي جديد در ابتدا mangabey ناميده مي شدند اما اكنون به عنوان kipunji ناميده مي شوند. آنها بسيار شبيه baboon يك نوع ميمون دم كوتاه هستند.

دانشمندان عقيده دارند : اين موجودات در رده بندي جايگاه خاصي دارند و در طبقه بندي كه انجام داده اند نام Rungwecebus kipunji را بر روي آنها نهاده اند.



يك سال قبل گزارشي از وجود يك نوع ميمون ترسو و كمياب در آفريقا ارائه شد كه در ابتدا در سر رده Lophocebus قرار گرفته بود و به طور معمول mangabeys ناميده مي شد.



سپس يك كشاورز يكي از اين ميمون ها را به تله انداخت. دانشمندان توانستند اين موجود را از نزديك مورد بررسي قرار داده و تست هاي DNA بر روي آن انجام دهند.

بررسي هاي ژنتيكي نشان داد اين موجود نزديكي زيادي به baboons در سررده Papio دارد.



به گزارش مهر، يك Kipunji بالغ بر 90 سانتي متر قد دارد و يك دم بلند، پشم هاي قهوه اي متمايل به خاكستري و صورت، دست و پاهايي سياه دارد. غذاي آنها شامل برگ درختان، گل ها، خزه، ميوه ها و به طور كلي گياهان است. همچنين آنها از بي مهرگان هم تغذيه مي كنند.