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۸ خرداد ۱۳۸۲، ۱۴:۳۰

براي ديدار از نظاميا ن انگليسي

توني بلر به عراق مي رود

توني بلر به عراق مي رود

توني بلر نخست وزير انگليس كه در كويت به سر مي برد براي ديدار با نظاميان اين كشور فردا به عراق مي رود .

به گزارش خبرگزاري فرانسه توني بلر نخستين مقام غربي است كه بعد از پايان جنگ عراق به اين كشور سفر مي كند .وي هدف از سفر خود به عراق را بازديد از سربازان انگليسي و تشكر از آنها عنوان كرد .
بيشتر نظاميان انگليسي در عراق در بصره مستقر هستند.
 بنابر برنامه زمانبندي شده وي قرار است پنج شنبه آينده به لهستان سفر كند و از آنجا به روسيه برود تا در سيصدمين سالگرد تاسيس شهر سنت پتر زبورگ شركت كند .
بلرهمچنين  قرار است هفته آينده براي شركت در اجلاس سران گروه هشت به  اويان فرانسه برود.

کد مطلب 3282

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