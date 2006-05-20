قصد شركت در ليگ دسته اول كشتي را نداشتيم

خسرو پيشرو سرمربي تيم هيات كشتي قزوين پس از شكست تيمش در برابر تبرك خراسان در گفت و گو با خبرنگار ورزشي "مهر" در مشهد با بيان مطلب فوق اظهار داشت : در اين مسابقات آمادگي كامل نداشتيم چراكه اصلا قرار نبود در اين رقابت ها شركت كنيم.

وي افزود : اين تيم دوم و يا سوم شهرستان قزوين است كه در اين رقابت ها شركت كرد پس بهتراز اين نمي توانستيم نتيجه بگيريم و طبيعي بود در چنين ديداري تن به شكست دهيم . به طور مثال بيژن چنگيزي، شهاب قرباني، سعيد قرباني و احسان لشكري چهار مهره خوب ما هستند كه متاسفانه به كارگيري نكرده ايم .اين كشتي گيران در سرنوشت هر تيمي مي توانند تاثيرگذار باشند .

پيشرو در خصوص وضعيت ليگ دسته اول كشتي متذكر شد : تيم ها امسال با تدارك كامل حضور يافته اند و همه تمام تلاش خود را براي صعود به ليگ برتر به كار مي بندند هر چند كه بازيكنانمان نيز انتظار كمك مالي از ما دارند ولي متاسفانه اكثر كارخانه هاي قزوين نسبت به ورزش كم لطف هستند و براي آن هيچ هزينه اي نمي كنند .

وي در خاتمه خاطرنشان ساخت : در دوراني كه براي مسابقات كشتي به خراسان مي آمدم تيمي به مراتب قوي تر از اين را شاهد بودم. با اين حال اميدوارم نماينده خراسان به ليگ برترصعود كند .