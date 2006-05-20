مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب :

انتقاد شديد شوراي عالي استان ها از دولت، توقع نداشتيم دولت شوراها را رقيب خود بداند

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس : ايدز در دولت جديد جدي گرفته نشده است

علي اكبر ولايتي : چرا از قدرت خود براي چانه زني استفاده نمي كنيم



آفرينش :

رئيس قوه قضاييه: غرض ورزي و اعمال نفوذ در پرونده ها از آسيب هاي دادسرا است

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس : حداقل 17 هزار كارگر در نتيجه تصميم وزير كار اخراج شده اند

قائم مقام دبير شوراي عالي امنيت ملي : گرفتن انرژي هسته اي از ايران به ضرر كشورهاي منطقه است



اعتماد ملي :

بسته پيشنهادي اروپا در بن بست، آمريكا: به ايران تضمين امنيتي نمي دهيم

هند پروژه گاز تركمنستان را به رسميت شناخت، صندلي خالي هند در صلح گازي ايران



اعتماد:

رئيس جمهور: خصوصي سازي هاي غير عادلانه بايد به ملت برگردد

در همايش قضات دادسراي تهران تاكيد شد، هاشمي شاهرودي : بايد علت افزايش جرايم اجتماعي و ناامني ها كشف شود

سيد محمد خاتمي : مشكل روشنفكران در تعيين اولويت ها و سياست زدگي است



ابرار:

هاشمي رفسنجاني : بايد به افراد صالح در انتخابات خبرگان ميدان داد

زيبا كلام: اتكا به روسيه و چين در بلند مدت اشتباه است

باهنر: مبادا رقيب هم بخواهد از انتخابات شوراها شروع كند



ايران:

در جريان سيزدهمين سفر استاني دولت اعلام شد: دولت كارخانه هايي را كه ناعادلانه واگذار شدند پس مي گيرد

براي پيگيري مساله هسته اي صورت گرفت، ديدار لاريجاني و البرادعي دروين

ولايتي درهمايش چكاد آزاد انديشان: امروز ابزارهاي ما براي چانه زني بسيار قوي است



ابتكار:

اولين آثار تقويت يافتن احتمال دو نرخي شدن بنزين؛ بمب تقاضا براي گاز سوز كردن خودروها

چهارمين مجمع عمومي جبهه پيروان خط امام (ره) و رهبري ؛ ناطق نوري بود اما نبود

رئيس قوه قضاييه: انتقاد از قوه قضاييه بي درو پيكر است



اقتصاد پويا:

رئيس كل بانك مركزي خبر داد: اختصاص يارانه سود 5/2 تا 9 درصدي به تسهيلات بخش هاي كشاورزي ، صنعت و صادرات

وزير كار : امسال هم دستمزد ها را بالا مي بريم هم بهره وري در بنگاه ها را

صفار هرندي: بساط نابرابر حقوق كارمندان در وزارتخانه ها را بر مي چينيم



اسرار:

در صورت ادامه روند فعلي اقتصاد كشور ؛ توليد هيچ كالايي در ايران مقرون به صرفه نيست

بازنشستگان منتظر دريافت وام 3 ميليون توماني نباشند

حسن سبحاني : دولت شرايط اقتصادي را بدتر نكند



جوان:

با انتقال سهم 3 درصدي دستگاه ها به بهزيستي ، مشكل استخدام معلولان حل شد

يورش گسترده پليس به اشرار ، سركرده جنايت جاده بم زخمي شد



جام جم:

وزير ارشاد از واگذاري امتياز نشريات براي حرفه اي ها خبر داد: تحول در اجراي قانون مطبوعات

دولت ژاپن خبرداد: احتمال شليك موشك بالستيك از سوي كره شمالي

آذربايجان گاز ايران به اروپا را ترانزيت مي كند



جمهوري اسلامي :

در پي اصرار ايران بر ادامه غني سازي و انتقاد چين و روسيه به مواضع اروپا، طرح اول ناكام ماند اروپا به دنبال طرح جديد است

تشديد اختلاف ميان اعضاي 1+5 درباره پرونده هسته اي ايران

آيت الله امامي كاشاني : دشمن با برنامه ريزي در صدد ناامني در مناطق مرزي است



جهان اقتصاد:

رئيس كل بانك مركزي : طرحهاي توليدي و صادراتي تا 9 درصد يارانه سود تسهيلات مي گيرند

عدالت اجتماعي با كاهش هزينه ها محقق مي شود نه افزايش حقوق

مدير عامل جديد ذوب آهن: حذف تعرفه واردات به معناي كاهش قيمت فولاد نيست



جهان صنعت:

دستاورد سيزدهمين سفر استاني احمدي نژاد، 60مصوبه دولت براي استان مركزي

مناقشه وزارتخانه هاي نفت و اقتصاد بر سر بورس نفت، متولي بورس نفت كيست

مدير عامل ذوب آهن اصفهان : تامين نقدينگي مهمترين چالش ذوب آهن است



حيات نو:

هاشمي رفسنجاني : بايد به افراد صالح در انتخابان خبرگان ميدان داد

يك اقتصاددان هشدار داد: تهران در محاصره فقر

براي يافتن راه حل ديپلماتيك صورت گرفت، ديدار غير منتظره لاريجاني با البرادعي



خراسان :

وزارت صنايع 19 برابر نياز كشور حواله محصولات پتروشيمي صادر كرد

كرزاي، پاكستان را مقصر اصلي خشونت هاي افغانستان اعلام كرد

وزير اقتصاد خبر داد: مهلت 2 ماهه به وزارت نفت براي تهيه اساسنامه بورس نفت



خبر:

قائم مقام دبير شوراي عالي امنيت ملي : گرفتن انرژي هسته اي از ايران به ضرر تمام كشورهاي منطقه است

ضرب الاجل وزير اقتصاد به وزير نفت؛ وزارت نفت دو ماه براي ارائه اساسنامه بورس نفت مهلت دارد

فتاح عنوان كرد: تلاش وزارت نيرو براي كمترين بروز خاموشي و قطع آب در تابستان



دنياي اقتصاد :

از سوي 540 كارفرما به ديوان عدالت اداري تقديم شد، شكايت كارفرمايان از تعيين دستمزد دوگانه

رئيس جمهور: نرخ بهره را دو درصد ديگركاهش مي دهيم

مدير عامل ايران خودرو اعلام كرد: توليد پيكان در يك كشورديگر



سياست روز:

سركرده جنايت مجروح شد؛ سركوب عاملان جنايت تروريستي جاده بم - كرمان

دادستان عمومي و انقلاب تهران خبر داد: پس گيري دو ميليون متر مربع زمين از زمين خواران

درپي تداوم سياست هاي خصمانه واشنگتن برگزار شد؛ تظاهرات ضد جنگ مردم آمريكا در برابركاخ سفيد



شرق :

سفير انگليس در گفت و گوي اختصاصي با شرق اعلام كرد، از حق ايران حمايت مي كنيم

رئيس قوه قضاييه: حقوق متهمان رعايت نمي شود



صداي عدالت:

سيد محمد خاتمي با اشاره به اينكه امروز يك تمدن بيشتردر جهان نيست؛ جهان يا غرب است يا غربي

هاشمي شاهرودي : وقتي موفق هستيم كه جرم در جامعه نباشد

مشاجره رايس با لاوروف

صبح اقتصاد:

عوارض كاهش 2 درصدي نرخ سود؛ در آمد بانك ها 7 هزار ميليارد تومان كاهش مي يابد

در خواست كميته روابط خارجي سناي آمريكا براي مذاكره مستقيم با ايران

قيمت نفت 3 رقمي نمي شود



عصر اقتصاد:

اولين مركز توسعه تجارت ايران در دبي راه اندازي مي شود

دكتر سبحاني با اشاره به لايحه متمم بودجه: دولت وضعيت اقتصادي را بدتر نكند

وزير كار و امور اجتماعي : كارفرمايان افزايش حقوق را با بهره وري جبران كنند



كيهان:

شبكه آمريكايي سي بي اس : كار بوش تمام است

شيباني از 40 تقاضا براي تاسيس بانك خصوصي خبر داد

درگزارش تفريغ بودجه سال 83 اعلام شد، پاداش هاي كلان و غير قانوني در چند شركت نفتي



كاروكارگر:

واشنگتن سپردن تضمين هاي امنيتي به تهران را رد كرد، آمريكا در مسير تخريب ديپلماسي جديد اروپا

يك ميليارد و 168 ميليون تومان پاداش غير قانوني در شركت پخش فرآورده هاي نفتي

با تاكيد بر انتقال دفاتر مركزي صنايع به محل توليد، احمدي نژاد: تصميم قطعي است و بايد در زمان مقرر انجام شود



همبستگي :

احمدي نژاد: واگذاري برخي شركت ها را ابطال مي كنيم

هند به خط لوله گاز تركمنستان پيوست

هشدار كوفي عنان به طرفين پرونده هسته اي ايران



همشهري:

قاليباف خبر داد: احداث 20 هزار واحد مسكوني براي ساكنان بافت هاي فرسوده در تهران

لاريجاني در وين،كوفي عنان در پكن، رايزني ها ادامه دارد

رئيس هيات اقتصادي انگليس در پايان سفر به ايران در گفت و گو با همشهري اعلام كرد: غرب حاضر به از دست دادن فرصتهاي اقتصادي ايران نيست



هدف و اقتصاد:

جهرمي : كار آفرينان 50 ميليون تومان تسهيلات مي گيرند

منطقي : پيكان را در دو كشور ديگرتوليد مي كنيم

معاون وزير نيرو خبر داد: ساخت 109 تصفيه خانه فاضلاب در كشور