امروز در تاريخ

درگذشت ابوعلي خياط :
درچنين روزي در سال 220 هجري قمري ابوعلي خياط يكي از برترين ستاره شناسان و فيلسوفان اسلامي ديده از جهان فروبست . از او آثار بسياري در حوزه علم نجوم باقيمانمده است كه از ميان آنها مي توان به « المواليد و سيرالاعمال» اشاره كرد .
تولد ابن خلكان :
درچنين روزي در سال 608 هجري قمري يكي از برجسته ترين مورخان جهان عرب به دنيا آمد . « ابن خلكان قاضي »
علاوه بر تاريخ در حوزه ادب و شعر نيز صاحب آثار گرانبهايي است . وي پس از طي تحصيلات مقددماتي در علم فقه و بويژه فقه شافعي به در جات بالايي دست يافت . وي رجب سال 618 هجري قمري دار فاني را وداع گفت . پيكر او در كوه قاسيون مدفون است .
روز ملي كامرون :
در چنين روزي در سال 1972 ميلادي كامرون به استقلال دست يافت .
روز استقلال كوبا :
همه ساله چنين روزي به عنوان روز استقلال كوبا در اين كشور گرامي داشته مي شود .
تولد بالزاك :
در چنين روزي در سال 1799 ميلادي انوره دو بالزاك نويسنده مشهور فرانسوي به دنيا آمد . كمدي انساني عنوان مهمترين ثر اوست .
تولد جان استوارت ميل :
در چنين روزي در سال 1806 ميلادي فيلسوف مشهور انگليسي ديده به جهان گشود . وي در حوزه اقتصاد و سياست و به
ويژه اقتصاد سياسي مطالعات فراواني كرده است .
تولد زيگريد آندست :
در چنين روزي در سال 1882 ميلادي آندست نويسنده مشهور نروژي به دنيا آمد . وي به سال 1928 ميلادي نوبل ادبي را از آن خود كرد . كريستين لاورانسداتر عنوان مهمترين اثر ادبي اوست .
در گذشت جان هيكز :
در چنين روزي در سال 1989 ميلادي جان هيكز اقتصاد دان مشهور انگليسي ديده از جهان فروبست . وي در سال 1972 ميلادي جايزه نوبل اقتصاد را از آن خود كرد .
زلزله هاي مهيب :
در چنين روزي در سال 526 ميلادي بر اثر يك زلزله مهيب در آنتيوك در سوريه بيش از دويست و پنجاه هزار تن از مردم اين كشور جان خود را از دست دادند . همچنين در چنين روزي در سال 1293 ميلادي براثر رانش زين و زلزله عجيبي در كاماكوراي ژاپن بيش از سي هزار تن جان خود را از دست دادند .
انتصاب چارلز دهم :
در چنين روزي در سال 1825 ميلادي چارلز دهم پادشاه فرانسه انتخاب شد .
پايان حمله نظامي به كوبا :
در چنين روزي در سال 1902 ميلادي ايالات متحده آمريكا حمله نظامي خود به كوبا را به پايان برد . اين حمله از اول ژانويه سال 1899 آغاز شده بود .
تحريك به اشغال بيت المقدس :
در چنين روزي در سال 1917 ميلادي دولت عثماني يهوديان را به مهاجرت به سوي بيت المقدس و بندر جافا تحريض كرد .
معاهده جده :
در چنين روزي در سال 1927 ميلادي عربستان سعودي بر اساس معاهده جده از بريتانياي كبير اعلام استقلال كرد .
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