امروز در تاريخ

درگذشت ابوعلي خياط :

درچنين روزي در سال 220 هجري قمري ابوعلي خياط يكي از برترين ستاره شناسان و فيلسوفان اسلامي ديده از جهان فروبست . از او آثار بسياري در حوزه علم نجوم باقيمانمده است كه از ميان آنها مي توان به « المواليد و سيرالاعمال» اشاره كرد .



تولد ابن خلكان :

درچنين روزي در سال 608 هجري قمري يكي از برجسته ترين مورخان جهان عرب به دنيا آمد . « ابن خلكان قاضي »

علاوه بر تاريخ در حوزه ادب و شعر نيز صاحب آثار گرانبهايي است . وي پس از طي تحصيلات مقددماتي در علم فقه و بويژه فقه شافعي به در جات بالايي دست يافت . وي رجب سال 618 هجري قمري دار فاني را وداع گفت . پيكر او در كوه قاسيون مدفون است .



روز ملي كامرون :

در چنين روزي در سال 1972 ميلادي كامرون به استقلال دست يافت .



روز استقلال كوبا :





همه ساله چنين روزي به عنوان روز استقلال كوبا در اين كشور گرامي داشته مي شود .



تولد بالزاك :

در چنين روزي در سال 1799 ميلادي انوره دو بالزاك نويسنده مشهور فرانسوي به دنيا آمد . كمدي انساني عنوان مهمترين ثر اوست .



تولد جان استوارت ميل :

در چنين روزي در سال 1806 ميلادي فيلسوف مشهور انگليسي ديده به جهان گشود . وي در حوزه اقتصاد و سياست و به

ويژه اقتصاد سياسي مطالعات فراواني كرده است .



تولد زيگريد آندست :

در چنين روزي در سال 1882 ميلادي آندست نويسنده مشهور نروژي به دنيا آمد . وي به سال 1928 ميلادي نوبل ادبي را از آن خود كرد . كريستين لاورانسداتر عنوان مهمترين اثر ادبي اوست .



در گذشت جان هيكز :

در چنين روزي در سال 1989 ميلادي جان هيكز اقتصاد دان مشهور انگليسي ديده از جهان فروبست . وي در سال 1972 ميلادي جايزه نوبل اقتصاد را از آن خود كرد .



زلزله هاي مهيب :

