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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۷:۵۶

امروز در تاريخ

امروز در تاريخ

خبرگزاري مهر : امروز شنبه سي ام ارديبهشت سال 1385 هجري شمسي مقارن است با بيست و دوم ربيع الثاني سال 1427 هجري قمري و برابر است با بيستم مي 2006 ميلادي .

درگذشت ابوعلي خياط :
درچنين روزي در  سال 220  هجري قمري  ابوعلي خياط  يكي از برترين ستاره شناسان و فيلسوفان اسلامي ديده از جهان فروبست . از او آثار بسياري در حوزه علم نجوم باقيمانمده است كه از ميان آنها مي توان به « المواليد و سيرالاعمال»  اشاره كرد .

تولد ابن خلكان :
درچنين روزي در  سال 608 هجري قمري يكي از برجسته ترين مورخان جهان عرب به دنيا آمد . « ابن خلكان قاضي »
علاوه بر تاريخ در حوزه ادب و شعر نيز صاحب آثار گرانبهايي است . وي پس از طي تحصيلات مقددماتي  در علم فقه و بويژه  فقه شافعي به در جات بالايي دست يافت . وي  رجب سال 618 هجري قمري دار فاني را وداع گفت . پيكر او در  كوه قاسيون مدفون است .

روز ملي كامرون :
در چنين روزي در سال 1972 ميلادي كامرون به استقلال دست يافت .

روز استقلال كوبا :


همه ساله چنين روزي به عنوان روز استقلال كوبا در اين كشور گرامي داشته مي شود .

تولد بالزاك :
در چنين روزي در سال 1799 ميلادي انوره دو بالزاك نويسنده مشهور فرانسوي به دنيا آمد . كمدي انساني عنوان مهمترين ثر اوست .

تولد جان استوارت ميل :
در چنين روزي در سال 1806 ميلادي فيلسوف مشهور انگليسي ديده به جهان گشود .  وي در حوزه  اقتصاد  و سياست و به
ويژه اقتصاد سياسي مطالعات فراواني كرده است .

تولد زيگريد آندست :
در چنين روزي در سال 1882 ميلادي آندست نويسنده مشهور نروژي به دنيا آمد . وي به سال 1928 ميلادي نوبل ادبي را از آن خود كرد . كريستين لاورانسداتر عنوان مهمترين اثر ادبي اوست .

 در گذشت جان هيكز :
در چنين روزي در سال 1989 ميلادي جان هيكز اقتصاد دان مشهور انگليسي  ديده از جهان فروبست . وي در سال 1972 ميلادي جايزه نوبل اقتصاد را از آن خود كرد .

زلزله هاي  مهيب  :


در چنين روزي در سال 526 ميلادي بر اثر يك زلزله مهيب در آنتيوك در سوريه بيش از دويست و پنجاه هزار تن از مردم اين كشور جان خود را از دست دادند . همچنين در چنين روزي در سال 1293 ميلادي براثر رانش زين و زلزله عجيبي در كاماكوراي ژاپن بيش از سي هزار تن جان خود را از دست دادند .

انتصاب چارلز دهم :
در چنين  روزي در سال 1825 ميلادي چارلز دهم پادشاه فرانسه انتخاب شد .

پايان حمله نظامي به كوبا :
در چنين روزي در سال 1902 ميلادي ايالات متحده آمريكا حمله نظامي خود  به كوبا را به پايان برد .  اين حمله از اول ژانويه سال 1899 آغاز شده بود . 

تحريك به اشغال  بيت المقدس : 
در چنين روزي در سال 1917 ميلادي دولت عثماني  يهوديان را به مهاجرت به سوي بيت المقدس  و بندر جافا تحريض كرد .

معاهده جده :
در چنين روزي در سال 1927 ميلادي عربستان سعودي بر اساس معاهده جده از بريتانياي كبير اعلام استقلال كرد .  

کد مطلب 328254

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