مدير آموزش و پژوهش معاونت سياسي صدا و سيما معرفي شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مجيد آخوندي معاون سياسي سازمان صدا و سيما با صدور حكمي اكبر نصراللهي را به سمت مدير كل آموزش و پژوهش معاونت سياسي سازمان منصوب كرد.

در حكم انتصاب اكبر نصراللهي با توجه به نقش آموزش و پژوهش در رسانه ملي به ويژه حوزه سياسي، بر برنامه ريزي دقيق در مسير پيشبرد اهداف سازمان تاكيده شده است. مجيد آخوندي همچنين از زحمات و تلاش هاي حجت الاسلام و المسلمين علم الهدي در دوران تصدي اين مسئوليت قدرداني كرد.

اكبر نصرالهي مدير كل اطلاعات و اخبار شبكه خبر، سردبير خبر راديو پيام و سردبير خبر شبكه دو سيما بود. وي مدرس باشگاه خبرنگاران جوان هم هست.