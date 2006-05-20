"توفان شن" رضايت بينندگان را جلب كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، نتايج حاصل از نظرسنجي مركز تحقيقات صدا و سيما از مردم تهران درباره فيلمهاي سينمايي و سريالهاي پخش شده از تلويزيون در هفته چهارم فروردين ماه 85 نشان ميدهد در بين فيلمهاي سينمايي، فيلم سينمايي "توفان شن" با 28 درصد بيننده از شبكه يك بيشترين ميزان بيننده را به خود اختصاص داده و رتبه اول را از نظر رضايت بيننده به خود اختصاص داده است.
در مجموع، 40 درصد پاسخگويان حداقل يكي از فيلمهاي سينمايي پخش شده در هفته چهارم فروردين ماه را تماشا كردهاند. همچنين در بين سريالهاي ايراني و خارجي پخش شده در هفته چهارم فروردين ماه، سريال خارجي "هشدار براي كبرا 11" (71 درصد) از شبكه پنج، از نظر ميزان بيننده و رضايت رتبه اول را كسب كرده است.
در كل، 87 درصد از پاسخگويان حداقل يكي از سريالهاي پخش شده را تماشا كردهاند. در هفته چهارم فروردين ماه، از شبكه يك هفت سريال، از شبكه دو چهار سريال، از شبكه سه دو سريال و از شبكه پنج، پنج سريال پخش شده است.
بر اساس يافتههاي اين تحقيق، سريالهاي شبكه پنج (82 درصد) بيشتر از ساير شبكهها بيننده داشته است. علاوه بر آن 75 درصد پاسخگويان حداقل يكي از سريالهاي شبكه يك و 70 درصد حداقل يكي از سريالهاي شبكه دو را تماشا كردهاند.
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