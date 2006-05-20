تغييرات مديريتي در حوزه موسيقي ؛ گزارش خبري - تحليلي مهر از وضعيت مديريت در حوزه موسيقي

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر، علي رغم گذشت نزديك به سه فصل از فعاليت مديران دولت جديد و تغيير برخي ازمسئولان در حوزه هاي مختلف ، هنوز در بخش موسيقي بويژه در دفتر امور موسيقي هر روز شايعات جديدي مبني بر تغيير مديران اين دفتر منتشر مي شود. بركناري سريع و قاطع يكي از مسئولان اين دفتر(كه سابقه اي نسبتا طولاني در اين حوزه داشته وازمدت ها پيش در مورد سوءم ديريت و مسائل حاشيه اي وي صحبت هايي مي شد) پس از اتمام بيست و يكيمن جشنواره موسيقي فجر،به عنوان سرآغاز تغييرات مديريتي در دفترامور موسيقي تعبير شد ... .

به فاصله اندكي پس از آن اتفاق، خبر حضور بازرسان ويژه درانجمن موسيقي ايران به گوش رسيد ؛ پيرو آن اقدام كه هيچ گزارش رسمي به دنبال نداشت ، شايعاتي درخصوص مسئولان اين انجمن،انحلال ويا تحديد حوزه هاي فعاليتي و ...پراكنده شد.

اين فضاي كدر و مشحون از شايعات مختلف در هفته گذشته به اوج خود رسيد ، به گونه اي كه در محافل موسيقايي خبرهايي در مورد استعفاي مديرعامل انجمن موسيقي ، استعفاي اعضايي از هيات امناي اين انجمن،استعفاي مدير عامل خانه موسيقي،استعفا و يا بركناري رييس دفتر امور موسيقي و همين طور برخي از مديران زيرمجموعه اين رياست و...به گوش مي رسيد.

خبرنگار موسيقي مهر در اين زمينه با برخي از مسئولان مربوط صحبت كرده است كه مشخصا در باره خانه موسيقي معلوم شد كه استعفاي معاون اجرايي اين خانه مسجل و پذيرفته شده اما هيات مديره اين خانه با استعفاي مديرعامل مخالفت كرده و موضوع تا تعيين هيات مديره جديد - كه كمتر از يك ماه آينده در مجمع عمومي مشخص مي شود - منتفي اعلام شده است.

در موارد ديگر نيز برخي با اكراه در مورد صحت و سقم شايعات موجود صحبت كرده و حتي استعفاي خودرا تاييد كردند ولي در نهايت حاضر به پاسخگويي رسمي نشدند.

اين موقعيت به شدت فضاي فعاليت در حوزه موسيقي را بي ثبات و متزلزل كرده است . به نظر مي رسد مسئولان رده بالاي وزارت ارشاد بايد هرچه سريعتر در خصوص شفاف سازي وبه منظورتثبيت مديريت حوزه موسيقي - كه سرنوشت كار و زندگي دهها و صدها هزارنفر(اعم از هنرمند و غير هنرمند) به اين حوزه گره خورده است - خيلي صريح و روشن وبا تسريع در اعمال برنامه ها و سياست هاي خود وارد عمل شده وفضاي امنيت و آرامش را برفضاي تشويش و بي ثباتي حاكم كنند.