سمير جعجع فقط مي خواهد خود را تبرئه كند/ چهار ديپلمات ايراني زنده و در اختيار رژيم صهيونيستي هستند

سمير جعجع فقط مي خواهد خود را تبرئه كند

چهار ديپلمات ايراني زنده اند

همسر يكي از چهار ديپلمات هاي ربوده شده ايراني با تاكيد بر زنده بودن آن چهار نفر اظهار داشت: سمير جعجع به دنبال تبرئه كردن خود است.

مريم مجتهد زاده همسر سيد محسن موسوي يكي از چهارديپلمات ربوده شده ايراني در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" در واكنش به اظهارات اخير سمير جعجع ، اظهار داشت: ما در حدود سال 1992 ميلادي با سمير جعجع ملاقاتي داشتيم كه همين حرفها را به ما نيز گفت اما در حرفهاي او تناقضات فراواني وجود داشت.

وي افزود: سمير جعجع كه از عوامل اصلي چهارديپلمات در لبنان است يك بار مدعي شد كه آن چهار نفر پس از ربوده شدن در "كرنتينا" مدفون شده اند اما پس از مدتي دوباره مدعي شد كه آنان را پس از كشتن به چاهي در منطقه ترابلس لبنان انداخته اند.

همسر ديپلمات ربوده شده ايراني با اشاره به اظهارات برخي اطرافيان سمير جعجع در مورد شخصيت سيد محسن موسوي اظهار گفت: اين اظهارات آنان نشان مي داد كه علي رغم ادعاي سمير جعجع مبني بر اينكه چهار ديپلمات در همان دقايق اوليه ربوده شدن كشته شده اند، صحت ندارد.

مريم مجتهدزاده ادامه داد: ايلي حبيقه نيز تا پيش از آنكه ترور شود چندين بار تاكيد كرد كه چهارديپلمات در زنداني كه توسط سمير جعجع اداره مي شد، نگهداري مي شده اند.

وي در پايان با رد تمام ادعاهاي سمير جعجع تاكيد كرد: او به دنبال سلب مسئوليت از خود است چون مي داند ايران مي تواند او را به دليل همين مسئله يعني ربايش چهار ديپلمات مورد محاكمه قرار دهد اما ما باز هم تاكيد مي كنيم كه آنان زنده اند و در چنگال رژيم صهيونيستي اسير مي باشند.

چهار ديپلمات ايراني زنده و در اختيار رژيم صهيونيستي هستند

كاظمي نيا دبير كميته پيگيري سرنوشت چهار ديپلمات ربوده شده ايراني در واكنش به اظهارات "سمير جعجع" مبني بر اينكه چهار ديپلمات ايراني كشته شده اند، تاكيد كرد: اين ديپلمات ها زنده بوده و در اختيار رژيم صهيونيستي هستند.

دبير كميته پيگيري سرنوشت چهار ديپلمات ربوده شده ايراني كه با آغاز به كار دولت جديد فعاليت خود را به رياست معاون حقوقي رئيس جمهور آغاز كرده است در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، تاكيد كرد: استنادات سمير جعجع در مصاحبه اخيرش به مسائل اخير بوده ضمن آنكه وي پيش از اين گفته بود كه چهارديپلمات ربوده شده ايراني تحويل ايلي حبيقه شده اند.

وي افزود: قرار بود نبيه بري رئيس مجلس لبنان 26 ارديبهشت ماه در حاشيه گفتگوهاي ملي لبنان درباره چهارديپلمات با سمير جعجع مذاكراتي داشته باشد.

كاظمي نيا تاكيد كرد: موضع ايران همچنان اين است كه چهارديپلمات ربوده شده ايراني زنده هستند و در اختيار رژيم صهيونيستي مي باشند.

گفتني است سيد محسن موسوي ، احمد متوسليان، تقي رستگار مقدم و كاظم اخوان چهار ديپلمات ايراني هستند كه 14 تيرماه سال 61 در لبنان توسط نيروهاي فالانژ وابسته به رژيم صهيونيستي ربوده شده و سمير جعجع نيز از عوامل اصلي ربوده شدن آنها مي باشد و تاكنون خبر موثقي از سرنوشت آنها در دست نيست.