عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

-عبدالله دوم شاه اردن درباره عقب نشيني يكجانبه از اراضي فلسطيني هشدارداد.



- سفر ابومازن رئيس تشكيلات خود گردان فلسطين به سوئد به تعويق افتاد .



- ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه روز گذشته سعد الحريري رئيس فراكسيون المستقبل لبنان را در اقامتگاه خود در سوچي به حضور پذيرفت .



- آمريكا آزمايش موشكهاي دوربرد كره شمالي را يك نگراني عمده ناميد .



- در پيش نويس اروپا به ايران، ساخت چندين راكتور آب سبك پيش بيني شده است .



- سناي آمريكا خواستار اقدام شوراي امنيت عليه ميانمارشد .



- انفجار بمب در شهرك صدر دربغداد دست كم 19 كشته و 58 زخمي به جاگذاشت.



- مجلس نمايندگان عراق امروز به كابينه جديد اين كشور راي اعتماد مي دهد؛ وزيران دفاع و كشور دولت جديد هنوز مشخص نشده اند.



- يك منبع نظامي اعلام كرد كه در درگيري ميان شورشيان و نيروهاي ائتلاف در جنوب افغانستان، يك نظامي آمريكايي كشته و شش تن ديگر زخمي شدند.