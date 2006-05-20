  1. بین الملل
  2. سایر
۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۹:۰۹

عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

خبرگزاري مهر - گروه بين الملل:عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون به نقل از خبرگزاريها به اين شرح است.

-عبدالله دوم شاه اردن درباره عقب نشيني يكجانبه از اراضي فلسطيني هشدارداد.

- سفر ابومازن رئيس تشكيلات خود گردان فلسطين به سوئد به تعويق افتاد .

- ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه روز گذشته سعد الحريري رئيس فراكسيون المستقبل لبنان را در اقامتگاه خود در سوچي به حضور پذيرفت .

- آمريكا آزمايش موشكهاي دوربرد كره شمالي را يك نگراني عمده ناميد .

- در پيش نويس اروپا به ايران، ساخت چندين راكتور آب سبك پيش بيني شده است .

- سناي آمريكا خواستار اقدام شوراي امنيت عليه ميانمارشد .

- انفجار بمب در شهرك صدر دربغداد دست كم 19 كشته و 58 زخمي به جاگذاشت.

- مجلس نمايندگان عراق امروز به كابينه جديد اين كشور راي اعتماد مي دهد؛ وزيران دفاع و كشور دولت جديد هنوز مشخص نشده اند.

- يك منبع نظامي اعلام كرد كه در درگيري ميان شورشيان و نيروهاي ائتلاف در جنوب افغانستان، يك نظامي آمريكايي كشته و شش تن ديگر زخمي شدند.

کد مطلب 328271

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها