-عبدالله دوم شاه اردن درباره عقب نشيني يكجانبه از اراضي فلسطيني هشدارداد.
- سفر ابومازن رئيس تشكيلات خود گردان فلسطين به سوئد به تعويق افتاد .
- ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه روز گذشته سعد الحريري رئيس فراكسيون المستقبل لبنان را در اقامتگاه خود در سوچي به حضور پذيرفت .
- آمريكا آزمايش موشكهاي دوربرد كره شمالي را يك نگراني عمده ناميد .
- در پيش نويس اروپا به ايران، ساخت چندين راكتور آب سبك پيش بيني شده است .
- سناي آمريكا خواستار اقدام شوراي امنيت عليه ميانمارشد .
- انفجار بمب در شهرك صدر دربغداد دست كم 19 كشته و 58 زخمي به جاگذاشت.
- مجلس نمايندگان عراق امروز به كابينه جديد اين كشور راي اعتماد مي دهد؛ وزيران دفاع و كشور دولت جديد هنوز مشخص نشده اند.
- يك منبع نظامي اعلام كرد كه در درگيري ميان شورشيان و نيروهاي ائتلاف در جنوب افغانستان، يك نظامي آمريكايي كشته و شش تن ديگر زخمي شدند.
خبرگزاري مهر - گروه بين الملل:عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون به نقل از خبرگزاريها به اين شرح است.
-عبدالله دوم شاه اردن درباره عقب نشيني يكجانبه از اراضي فلسطيني هشدارداد.
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