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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۰:۴۷

همايش ملاصدرا در استانبول برگزار مي شود

همايش ملاصدرا در استانبول برگزار مي شود

همايش "ملاصدرا و انديشه حكمت متعاليه" از سوي مركز تحقيقات اسلامي تركيه و با همكاري رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، رور چهارشنبه 10 خرداد ماه در استانبول برگزار مي شود .

به گزارش خبرگزاري مهر، در همايش " ملاصدرا و انديشه حكمت متعاليه" آيت الله سيد محمد خامنه اي رئيس بنياد حكمت اسلامي صدرا و دكتر كلباسي استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبائي از ايران حضور دارند.

از تركيه پرفسوردكتر آلپ ارسلان آچيك گنچ استاد فلسفه دانشگاه فاتح استانبول و دكتر ابراهيم كالين محقق فلسفه اسلامي و رئيس انجمن تحقيقات سياست ، اقتصاد و جامعه (ستا ) درباره ملاصدرا و فلسفه او سخنراني خواهند كرد.

همزمان با اول خرداد ماه روز ملاصدرا، سومين همايش ملاصدرا نيز به مدت يكروز در تهران برگزار مي شود .


 

کد مطلب 328272

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