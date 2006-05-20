همايش ملاصدرا در استانبول برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، در همايش " ملاصدرا و انديشه حكمت متعاليه" آيت الله سيد محمد خامنه اي رئيس بنياد حكمت اسلامي صدرا و دكتر كلباسي استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبائي از ايران حضور دارند.

از تركيه پرفسوردكتر آلپ ارسلان آچيك گنچ استاد فلسفه دانشگاه فاتح استانبول و دكتر ابراهيم كالين محقق فلسفه اسلامي و رئيس انجمن تحقيقات سياست ، اقتصاد و جامعه (ستا ) درباره ملاصدرا و فلسفه او سخنراني خواهند كرد.

همزمان با اول خرداد ماه روز ملاصدرا، سومين همايش ملاصدرا نيز به مدت يكروز در تهران برگزار مي شود .



