نامه هشداردهنده شاه اردن به رئيس جمهوري آمريكا

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، شاه اردن درنامه اي به جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا با اشاره به اين مطلب بر اهميت به كارگيري از تمام فرصتها براي محقق شدن ديدگاه و راي و نظر بوش يعني ايجاد دو دولت فلسطين و اسرائيل تاكيد كرد.

ملك عبدالله اين سخنان را پيش از ديدار جرج بوش با ايهود اولمرت نخست وزير رژيم صهيونيستي ابراز داشت.

شاه اردن در اين نامه همچنين با اشاره به اين مطلب كه وخامت اوضاع فلسطين آثار منفي بر امنيت ملي اردن مي گذارد،هشدار داد كه اقدامات يكجانبه رژيم صهيونيستي آثار منفي بر ملت فلسطين و كشورهاي عربي و اسلامي خواهد داشت.

ملك عبدالله اعلام كرد كه عقب نشيني بر اساس گفتگو و مذاكره به فلسطيني ها براي رسيدن به صلح و سازش سياسي اميد مي دهد و حركت به سوي اجراي نقشه راه را فراهم مي كند.



در اين نامه شاه اردن بر اهميت رسيدگي به وضعيت انساني در اراضي فلسطيني و ايجاد سازوكاري براي رسيدن كمكها به فلسطيني ها تاكيد كرد.

براساس نقشه راه كميته چهارجانبه ( سازمان ملل متحد ، اتحاديه اروپا ، آمريكا و روسيه ) دولت فلسطين بايد در سال 2005 پس از توقف درگيري ها در اراضي فلسطيني و توقف شهرك سازي تاسيس مي شد.



پس از انتخابات اخير در رژيم صهيونيستي كه به پيروزي حزب كاديما به رهبري ايهود اولمرت انجاميد، اولمرت طرح جداسازي از مناطق فلسطيني وعقب نشيني يكجانبه از كرانه باختري با حفظ شهركهاي بزرگ يهودي نشين در آن منطقه را اعلام كرد و وعده داد تا آن را تا سال 2010 ميلادي عملي كند؛ اين طرح با مخالفت شديد تشكيلات خودگردان فلسطين روبرو شده است.