ديدار البرادعي با رايس براي كاهش فشار دولت بوش عليه ايران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه واشنگتن پست، اين ديپلماتها كه خواستند نامشان فاش نشود،افزودند كه مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي طي روزهاي آتي با رايس، استفان هادلي مشاور امنيت ملي و ديگر مقامات ارشد آمريكا ديدار خواهد كرد و دولت بوش را تحت فشار قرار خواهد داد تا موضع خود را نسبت به ايران نرم تر كند.

اين اقدام البرادعي، كه مرتبا به جاي مقابله با ايران خواستار مذاكرات شده است، در زمان مهمي اتخاذ مي شود.

قرار است مقامات پنج عضو دائم شوراي امنيت و آلمان روز چهارشنبه در لندن با هم ديدار كنند و مجموعه مشوقهاي طراحي شده را براي ايران مورد بررسي قرار داده و براي از سرگيري گفتگوها در مورد اين مسئله - و همچنين در مورد نحوه پاسخ به ايران در صورت ادامه پافشاري بر حق خود براي غني سازي - توافق كنند .

برخي ديپلماتهاي آگاه در آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفتگو با آسوشيتدپرس گفتند كه ديدار البرادعي از واشنگتن سه شنبه انجام خواهد شد.

يكي از ديپلماتها نيز روز گذشته خاطر نشان كرد كه واشنگتن همچنين در مورد بزرگترين مشوق پيشنهاد شده توسط اروپاييها ترديد دارد.

بر پايه اين گزارش، اين پيشنهاد همان راكتورتحقيقاتي آب سبك است كه نسبت به راكتور آب سنگين كه هم اكنون در ايران در حال ساخت است، براي توليد و تكثير سلاحهاي هسته اي راحت تر استفاده مي شود.

آمريكا و متحدان غربي اش نتوانستند اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل به ويژه چين و روسيه را به حمايت از قطعنامه ضد ايراني انگليس و فرانسه متقاعد كنند، واشنگتن از كشورهاي مذاكره كننده با ايران خواست كه ظرف دو هفته مجموعه اي از مشوقها را براي ارائه به ايران بررسي كنند .