تهيه كننده "حفره" در گفتگو با خبرگزاري "مهر" در مورد روند آماده سازي فيلم گفت: "فيلمبرداري از 29 فروردين در خانه اي در نياوران آغاز شده بود و بعد از 24 جلسه كاري در خانه اي روستايي در دماوند به پايان رسيد. با توجه به صميمت گروه و حرفه اي بودن آنها توانستيم كار را در زمان پيش بيني شده به پايان برسانيم."

اميرحسين شريفي خاطرنشان كرد: "فيلم "حفره" اثري در ژانر وحشت است و ما سعي كرده ايم تجربه هاي جديدي را در اين عرصه به مخاطب عرضه كنيم و به منظور تاثير هر چه بيشتر جلوه هاي ويژه از عباس شوقي براي اين كار استفاده كرديم."

تهيه كننده "اشك سرما" تاكيد كرد: "براي صحنه هاي ترسناك فيلم "حفره" كه احتياج به هنرپيشه اي با خصوصيات فيزيكي شگفت انگيز داشتيم، از احمد ايراندوست كه در مجموعه "شب هاي برره" در نقش غول برره ظاهر شده بود، استفاده كرديم. اينك ناصر شكرايي در حال تدوين "حفره" است."

در خلاصه داستان "حفره" آمده پروانه و سياوش در شرف ازدواج هستند و به دنبال يافتن مسكني براي شروع زندگي مشتركشان، يكي از دوستان سياوش خانه اي قديمي را براي آنها اجاره مي كند، اما در اين منزل اتفاقات ترسناكي براي اين زوج جوان رخ مي دهد.

عوامل توليد "حفره" عبارتند از نويسنده و كارگردان: فريدون فرهودي، مدير فيلمبرداري: فرشاد گل سفيدي، گريم: بابك شعاعي، طراح صحنه و لباس: علي مربي، صدابردار: محمود خرسند، مدير توليد: داود توحيدپرست، بازيگران: پژمان بازغي، چكامه چمن ماه، مجيد مشيري، بابك نوري، اتابك نادري و احمد ايراندوست. محصول: آفاق فيلم، تهيه كننده: اميرحسين شريفي.