محورهاي اساسي پيش نويس پيشنهادي چهار صفحه اي اروپا به ايران

رديد: به گزارش خبرگزاري مهر، در كپي پيش نويس پيشنهاد اروپا به ايران كه توسط خبرگزاري فرانسه رويت شده است، آمده است كه اتحاديه اروپا آماده كمك به ايران است تا چندين راكتورآب سبك به عنوان بخشي ازيك معامله براي حل موضوع هسته اي تهران احداث كند.



بنابراين گزارش ، دراين پيش نويس همچنين آمده است : در صورتي كه ايران،غني سازي اورانيوم را متوقف نكند، بايد با تحريم روبرو شود .



دراينجا بخشي از اين پيش نويس چهار صفحه اي تحت عنوان "عناصر احتمالي يك پيشنهاد بازنگري شده به ايران " در زير آورده شده است :

جامعه بين المللي :



1- بارديگر برحق لاينفك ايران براي برخورداري ازانرژي هسته اي در جهت اهداف صلح آميز در راستاي ماده 4 ان پي تي تاكيد مي كند .



2- فعالانه از برنامه غيرنظامي ايران ازجمله ساخت راكتورهاي آب سبك درايران از طريق پروژه هاي مشترك حمايت مي كند .



3- با تعليق مبحث پرونده ايران در شوراي امنيت درباره از سرگيري مذاكرات موافقت كرده است .



ايران



1- متعهد به رسيدگي به مسائل لاينحل و تمام نگرانيهاي بين المللي ديگر از طريق همكاري كامل با آژانس بين المللي انرژي اتمي خواهد شد .



2- تمام فعاليتهاي مربوط به غني سازي و باز فرآوري را معلق خواهد كرد و اين امر را (تعليق غني سازي ) طي مذاكرات ادامه مي دهد .

3- اجراي پروتكل الحاقي را از سر بگيرد .



4- حوزه هاي همكاري كامل در مذاكرات در يك توافق بلند مدت پوشش داده شود .



تضمينهاي سوختي چند لايه كه از نظر قانوني لازم الاجراست به ايران به ويژه برپايه :



1- به عنوان يك شريك دريك مركز چرخه سوخت بين المللي در روسيه شركت كند كه تمام UF6 (ماده خام گاز اورانيوم كه در ايران توليد مي شود) را غني خواهد كرد.



2- ايجاديك سايت / بانك سوخت هسته اي/ انبارميانگير براي ذخيره بيش از پنج سال تامين سوخت هسته اي به ايران با شركت و تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي اختصاص يابد .



3- با تاييد آژانس بين المللي انرژي اتمي، تمام مسائل لاينحل و ديگر نگرانيهاي بين المللي حل و فصل گردد و اينكه در جايگاهي قرار گيرد كه به اين نتيجه برسد كه هيچ فعاليت يا مواد هسته اي اعلام نشده درايران يا انحراف از مواد هسته اي وجود ندارد.



- حمايت ازيك همايش منطقه اي بين دولتي ازجمله كشورهاي منطقه وديگر كشورهاي به منظورايجاد آرايش هاي امنيتي منطقه اي و يك رابطه همكاري در زمينه مهم مسائل امنيت منطقه اي از جمله ضمانتهايي براي تماميت ارضي و حاكميت سياسي .



- حمايت از هدف ايجاد يك منطقه عاري از تسليحات كشتار جمعي و ابزارهاي تحقق آنها درخاورميانه.



- حمايت از ادغام كامل در ساختارهاي بين المللي از جمله سازمان تجارت جهاني و ايجاد چارچوب سرمايه گذاري فزاينده در ايران و تجارت با ايران ( از جمله يك توافقنامه همكاري اقتصادي و تجاري با اتحاديه اروپا ) .



- همكاري هوانوردي غير نظامي و رفع محدوديتهاي سازندگان هواپيماههاي غير نظامي از صادرات چنين هواپيماهايي به ايران ، بدين طريق چشم انداز خريد يك ناوگان جديد از هواپيماهاي غير نظامي مدرن را باز مي كند.



- ايجاد يك شراكت استراتژيك بلند مدت درزمينه انرژي بين اتحاديه اروپا و ايران به معني گسترش و مدرنيزه كردن بخشهاي گازي و نفتي، همكاري علمي و فني و همچنين در زمينه فعاليتهاي درجريان ، توسعه زير ساختهاي انرژي ايران از جمله ساخت خط لوله، و در زمينه ثمربخشي انرژي و انرژيهاي تجديد شونده .



به گزارش مهر، درپيش نويس پيشنهاد مطرح شده با عنوان مشوقهاي سخاوتمندانه اروپا آمده است : اقدامات احتمالي چنانچه ايران همكاري نكند، اقدامات متناسب، از فهرست زير براي موثر بودن تصميمات جامعه بين المللي انتخاب مي شود .



اين اقدامات متناسب طبق فصل 7 ماده 41 منشور سازمان ملل تصويب خواهد شد.



اقداماتي كه برنامه هاي موشكي و هسته اي ايران را مورد هدف قرار مي دهد .



الف : تحريم صادرات كالا و فناوريهاي مرتبط با اين برنامه ها .



ب : مسدود شدن داراييها و ممنوعيت معاملات مالي سازمانها و يا افراد درگير دراين برنامه ها .



ج : ممنوعيت سفر و صدور رواديد مرتبط به اين برنامه ها .



د: تعليق همكاري فني با آژانس بين المللي انرژي اتمي .



ر: ممنوعيت سرمايه گذاري عليه موجوديت مرتبط با اين صنايع .



ز: ممنوعيت تحصيل ايرانيها در خارج از كشور در رشته هاي مرتبط با توسعه هسته اي و موشكي .



اقدامات اقتصادي و سياسي



س : كاهش ولغو قراردادهاي دو جانبه.



ش : ممنوعيت صدور ويزا و سفر اشخاص و مقامات عالي رتبه خاص .



ص: مسدود شدن داراييهاي افراد و سازمانهاي مرتبط يا نزديك به حكومت (ايران).



ض : تحريم تسليحاتي عليه ايران



ط: تحريم محصولات خاص (به طور مثال : توليدات گازي و نفتي پالايش شده )



ظ: پايان حمايت از درخواست عضويت سازمان تجارت جهاني ايران .



ع : ممنوعيت همكاري و سرمايه گذاري در ايران در بخشهاي خاص .



غ : مسدود كلي داراييهاي موسسات مالي ايران.



ف : كاهش حمايت دولت از تجارت و صدور بيمه معتبر ازايران .