برنامه روز پاياني رقابت ها اعلام شد

به گزارش خبرنگار "مهر" در وزن اول كه 24 تكواندو كارحضور دارند مجيد سجادي نماينده ايران در يك گروه سخت در دور اول با گورگان ازتركيه ديدار مي كند . تكواندوكار كشورمان سپس به مصاف برنده چين تايپه و كره جنوبي مي رود. سجادي در صورت پيروزي در اين ديدار بايد از سد حريفاني از اسپانيا و روسيه براي رسيدن به مدال بگذرد.

در وزن هشتم هم هادي افشار درميان 16 تكواندوكار ابتدا با " وومينگ " از چين تايپه ديدار مي كند، او سپس به مصاف " ادگاركوتان زيان" از روسيه خواهد رفت. افشار در صورت رسيدن به فينال بايد با نماينده كره جنوبي ديدار كند.