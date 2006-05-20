يك برنز تا قهرماني در رقابت هاي تكواندوي دانشجويان جهان

به گزارش خبرنگار"مهر" در پايان روز سوم اين مسابقات تيم منتخب ايران با 6 مدال ( 3 طلا، 2 نقره و يك برنز) و درمجموع با 56 امتياز در صدر جدول توزيع مدال ها قرار دارد. كره جنوبي قهرمان سنتي تكواندو جهان با يك طلا، يك نقره و 3 برنز و با 34 امتياز درجاي دوم ايستاده است. تيم هاي ايتاليا و تايلند هر كدام با يك طلا در مكان هاي بعدي اين جدول جاي دارند.

تنها تهديد جدي ايران در راه كسب عنوان قهرماني تيم كره جنوبي است در صورتي كه يكي از دو نماينده ايران امروز به مرحله نيمه نهايي برسد تكواندو ايران براي اولين باردر رقابت هاي جهاني مدعي اول تكواندو جهان را پشت سر گذاشته و قهرمان خواهد شد.

كره جنوبي در صورتي كه امروز دو مدال طلا كسب كند مجموع امتيازات خود را به عدد 58 خواهد رساند ولي يك مدال برنز ايران را 62 امتيازي و قهرمان مطلق هفتمين دوره رقابت هاي تكواندو دانشجويان جهان مي كند.