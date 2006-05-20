آغاز رقابت براي نخل طلاي كن با فيلم كن لوچ

به گزارش خبرگزاري "مهر"، فيلم "بادي كه بارلي را تكان داد" يكي از بيست فيلم برتر امسال است كه براي كسب جايزه نخل طلا به رقابت مي پردازد. كن لوچ در اين اثر از حضور بازيگراني چون سيليان مورفي و ليام كانينگام در نقش هاي محوري سود جسته است و رويدادهاي فيلم در بستر جنگ داخلي ايرلند شكل مي گيرد.



منتقدان بر اين باورند كه اين فيلم جنجالي ترين و خشن ترين فيلمي است كه تا به حال در كارنامه هنري لوچ ثبت شده است. لوچ در سال 1990 جايزه ويژه هيات داوران كن را به سبب ساخت فيلم "برنامه كاري پنهان" از آن خود كرد و در سال 1993 بار ديگر اين جايزه را به پاس ساخت فيلم "سنگ باران" در كارنامه هنري اش ثبت كرد. ساخت فيلم "زمين و آزادي" در سال 1995 جايزه كليساي جهاني كن را براي اين كارگردان توانا به ارمغان آورد.



"بادي كه بارلي را تكان داد" با بودجه چهار و نيم ميليون پوندي ساخته شده و محصول مشترك پنج كشور است كه فيلمبرداري آن در ايرلند انجام شده است. هيات داوران جشنواره كن فيلم برگزيده اين رويداد هنري را در تاريخ 28 مي (7 خرداد) معرفي مي كند.