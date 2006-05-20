فعاليت براي تمايز ميان حقيقت و "رمز داونيچي" افزايش يافت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از كريشن تودي، دانشكده علوم ديني و الهيات وستمينستر در فيلادلفيا و دالاس برنامه هاي خود را در واكنش به اين فيلم در نيويورك، لندن و سئول برگزار مي كنند و آگهي هاي تبليغاتي اين برنامه ها را در پرتيراژ ترين روزنامه هاي ايالات متحده به چاپ رسانده اند.

اين آگهي ها در قالب اعتراض نسبت به اين فيلم كه از رمان پرفروش دن براون اقتباس شده ارائه نشده، بلكه اين ستادها آگهي خود را به نحوي منتشر كرده اند كه مردم را براي يافتن پاسخهايي كه احتمالا پس ار تماشاي فيلم با آن رو به رو مي شوند هدايت مي كند.

مسيحيان ايالات متحده در اين راستا پايگاه اينترنتي تحت عنوان" حقيقت رمز داوينچي" راه اندازي كرده اند تا مردم ميان تصورات نويسنده و حقيقت تمايز قائل شوند.

دكتر پيتر ليلبك، رئيس دانشكده علوم ديني و الهياتي وستميستر طي يك بيانيه اظهار داشته است كه حقيقت خير است، حتي اگر هيچ كس نداند چگونه به آن دست يافته و آن را تشخيص دهد. ما محفلي تشكيل داده ايم تا افرادي كه پرسشهايي در ذهن دارند به پاسخهاي خود دست يابند.

مؤسسه مسيحيان پروتستان مشايخي جزواتي را توزيع مي كنند تا مردم ترغيب شده و حقيقت را دنبال كنند.

سازمانهاي مسيحي همچنين در راستاي برقراري ارتباط با نوجوانان، بهترين راه را تكنولوژي درنظر گرفته اند تا به پرسشهاي آنها درباره رمان دن براون پاسخ دهند.

يكي ازبزرگترين سازمانهاي مربوط به نوجوانان در آمريكا ويدئويي در پايگاه اينترتي خود قرار داده تا تفكر نوجوانان مسيحي نسبت به اين فيلم هدايت شود.

يكي از بزرگترين سازمانهاي تبليغات مسيحيان نيز از محبوبيت آي پاد (ضبط ديجيتالي) استفاده كرده و كتاب " رمز داوينچي: جستجوي پاسخها" را كه در پاسخ به كتاب دن براون نوشته شده را به صورت فايلهاي صوتي ارائه كرده و بر اساس آمار فروش آنلاين كمپاني اپل طي چند روز گذشته اين فايلهاي صوتي كه در توضيح كتاب "رمز دانيچي" ارائه شده به رتبه دوم محبوبيت دست يافتند.

موضوع "رمز داوينچي" تلاش براي روشن كردن رازي درباره زندگي حضرت مسيح(ع) و اين ادعا است كه عيسي بن مريم(ع) با مريم مجدليه ازواج كرده و صاحب فرزنداني شده است.