ديدار پوتين و سعد حريري

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، ولادمير پوتين رئيس جمهوري روسيه روزگذشته سعد حريري رئيس جريان المسقبل لبنان را در مقر خود در سوچي درحاشيه درياي سياه به حضور پذيرفت.

سعد حريري در ديدار با پوتين اعلام كرد:" منطقه ما زمان خاصي را مي گذارند و ضروري است كه ديدگاهها ونظرات در مورد اين تحولات رد و بدل شود".

رئيس جمهوري روسيه نيز گفت :" معتقدم كه اين امر( تبادل آراء و نظرات) فرصت جديدي را براي روابط دوجانبه ما و اوضاع خاورميانه ايجاد مي كند".

رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان در فوريه 2005 ( بهمن 1383 ) طي عمليات تروريستي در مركز بيروت كشته شد.

سفر سعد حريري در حالي صورت گرفت كه سران سياسي لبنان هنوزدر مورد مسائل مورد اختلاف خود به توافق نرسيدند.

ديدار حريري از روسيه و مذاكره با پوتين قطعا بي ارتباط به مسائل و تحولات داخلي لبنان نمي تواند باشد، لذا مي توان اين ديدار را بسيار مهم و با اهميت توصيف كرد.

اين ديدار درحالي است كه رهبران سياسي لبنان در نشست اخير خود در مورد بند مربوط به رياست جمهوري به نتيجه اي نرسيدند.