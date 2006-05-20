ميز تخصصي گل و گياه در سازمان توسعه تجارت ايران تشكيل شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" در مشهد ، منوچهر سلطاني با بيان اين مطلب گفت : وزارت بازرگاني متولي صادرات است و برنامه كاري خود را در ارزش گذاري كالاي گمركي بر اساس اظهار نامه گمركي تنظيم مي كند و به تازگي در سازمان توسعه تجارت ايران ميز تخصصي گل و گياه تشكيل شده و از كليه دست اندركاران اين صنعت خواهشمنديم با ما در ارتباط باشند و صادرات خود را با ما هماهنگ كنند تا در زمينه هاي صادرات بتوانيم كمكهايي را براي آنان اعمال كنيم .

سلطاني در ادامه افزود : ما در بحث توليد مزيت هاي نسبي داريم ولي در بعضي بخش ها چون زعفران اين مزيت مطلق است ولي به علت عدم استراتژي مناسب و به فعل آوردن مزيت هاي مطلق و نسبي موفق نبوده ايم و در بخش نمايشگاهي بايد به رويكرد صادرات آن بيانديشيم و كار خود را ارتقاء و توسعه دهيم تا به برنامه هاي صادراتي نزديك شويم .