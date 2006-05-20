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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۰:۴۷

كاهش يك دلاري بهاي نفت؛

سخنان نماينده ايران در اوپك بهاي نفت را كاهش داد

سخنان نماينده ايران در اوپك بهاي نفت را كاهش داد

سخنان نماينده ايران در اوپك مبني بر عدم كاهش توليد اوپك در سه‌ماهه سوم سال‌‌جاري ميلادي موجب رسيدن بهاي نفت به 68.5 دلار شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بلومبرگ، حسين كاظم‌پور اردبيلي نماينده ايران در سازمان اوپك ديروز اعلام كرد كه با توجه به شرايط فعلي بازار نفت،‌ به احتمال فراوان اعضاي اوپك توليد خود را براي سه‌ماهه سوم سال 2006 كاهش نخواهند داد.

كاظم‌پور افزود:‌ نمايندگان كشورهاي عضو اوپك روز نخست ماه ژوئن آتي (11 خردادماه) در كاراكاس پايتخت ونزوئلا دور هم جمع خواهند شد و انتظار مي‌رود در اين نشست سقف توليد فعلي اوپك بدون تغيير باقي بماند.

اوپك كه سقف توليد خود را از 10 ماه پيش تاكنون در سطح 28 ميليون بشكه در روز حفظ كرده است، اين هفته اعلام كرد كه ظرفيت مازاد توليد آن در سال 2006 حداقل 3 ميليون بشكه در روز خواهد بود.

 بهاي نفت سبك و شيرين در بازار معاملات نيويورك براي تحويل در ماه ژوئن ديروز در پايان معاملات هفتگي با 95 سنت كاهش به هر بشكه 68.5 دلار رسيد.

بهاي نفت برنت درياي شمال معاملاتي در بورس لندن نيز براي تحويل در ماه ژوئن به هر بشكه 68.8 دلار رسيد كه كاهشي 83 سنتي نشان مي‌دهد.

کد مطلب 328293

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