ارزش ساز ايراني به دست ساز بودن آن است

فرمان مرادي - سازنده سازهاي ايراني و سرپرست كارگاه سازسازي صدا و سيما-كه در ميزگرد بررسي مسائل و مشكلات سازندگان ساز در خبرگزاري مهر حضور داشت ،ضمن بيان اين مطلب افزود : سازهاي ايراني اغلب به يك تكامل نسبي رسيده اند و ايجاد تغيير در آن ها به شرايط خاصي وابسته است كه اين شرايط با گذشت زمان وطي ساليان به دست مي آيد .

وي در ادامه افزود : همه معتقدند يحيي تار را به كمال رسانده است ،اما آيا مسير اين تكامل از ابتدا هموار بوده است ؟خير. رسيدن به هر تكاملي نياز به آزمون و خطاهايي دارد . مرحوم يحيي نيز ابداعاتي در تار به خرج داده اند كه هنوز نمونه هايي از آن موجوداست ،اما از طرف جامعه موسيقي مورد پذيرش واقع نشد .

مرادي با تاكيد بر حفظ اصالت ها در تمام شئون ،درباره به وجود آمدن يك ساز جديد در موسيقي ايراني ،گفت : به وجود آمدن هر پديده اي و ماندگاري آن دو امر متفاوت است كه دومي به احساس نياز اجتماعي بستگي دارد . به نظر من نياز به وجود آمدن يك ساز جديد بايد در ميان اجتماع و در ذائقه موسيقايي مردم حس شود .

وي در ادامه به مساله هويت اشاره كرد و افزود : هويت ركن اصلي و مايه ماندگاري هر پديده اي است . پس براي ساخت و اعمال هر گونه تغييري درنظام سازگري ابتدا بايد به حفظ اصالت ها انديشيد . وگرنه فكر نمي كنم هيچ پديده نوظهوري بدون وجود پيشينه بتواند ماندگار باشد .

فرمان مرادي درباره ساخت ساز و پذيرفته شدن آن ،گفت : به نظر من يك سازنده بايد به هنگام سفارش گرفتن به مسائلي نظير سليقه موسيقايي سفارش دهنده و فيزيك او آشنا باشد تا آن ساز به جايگاه واقعي خود برسد .

مرادي در پايان با اشاره به مسائل و مشكلات سازسازان گفت: من تمام عمرم با عشق كاركردم و اينك با حقوق بسيار اندكي بازنشسته شده ام اما با اين وجود از مسائل مادي شكايت ندارم من فقط كمي توقع توجه و احترام دارم .به عنوان مثال ما سال گذشته خواستيم براي سازساز بزرگ تاريخ ايران "يحيي"به عنوان بزرگداشت و يادبود ، سنگ مزاري بسازيم و با حضور بر سر مزاروي اداي احترام بكنيم؛بدين منظور صدها نفر از شهرهاي مختلف به اصفهان آمدند اما در لحظه آغاز مراسم آن گرد همايي به بهانه هاي نامعلوم به هم خورد .

