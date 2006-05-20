اولين باشگاه فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي تهران افتتاح شد

به گزارش خبرگزاري مهر، با افتتاح باشگاه فرهنگي دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران، اولين مجتمع فرهنگي ورزشي دانشكده اي با نام مجتمع فرهنگي ورزشي امام علي (ع) فعالت خود را آغاز كرد.



اين باشگاه فرهنگي كه در كنار باشگاه ورزشي امام علي (ع) مجتمع مذكور را تشكيل مي دهند به عنوان ميعادگاه تمامي فعالان عرصه فرهنگي به ويژه كانون ها، انجمن ها و نشريات دانشجويي و نيز نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشكده زمينه ساز انجام بهينه رسالت سوم دانشگاه يعني فرهنگ سازي و جامعه پذير ساختن دانشجويان خواهد بود.



باشگاه فرهنگي مذكور با ابتكار و همت معاونت دانشجويي فرهنگي دانشكده توانبخشي و همكاري معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه و مسئولين دانشكده مورد بهره برداري قرار گرفته است.

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