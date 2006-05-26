حفظ شان و جايگاه مجلس ضروري است / تغيير و تحول در هيات رئيسه عملكرد آن را بهبود مي بخشد

شهبازخاني عضو فراكسيون اقيلت مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، با اشاره به نزديك شدن به زمان انتخابات هيات رئيسه مجلس اظهار داشت : تغيير و تحول در هيات رئيسه و آمدن افراد جديد قطعا ضروري به نظر مي رسد و اگر به گمان اعضاي هيات رئيسه كار، كار سختي است در مدت باقي مانده كمي استراحت كنند.

وي با بيان اينكه معتقدم تغيير و تحول در هيات رئيسه عملكرد اين جايگاه را بهبود مي بخشد، افزود: اينكه هر از گاهي افراد هيات رئيسه از آن جايگاه براي رفع مشكل حوزه انتخابيه خود استفاده مي كنند تا اينكه بيشتر از اقتدار مجلس دفاع كنند، باعث نگراني ساير نمايندگان شده است.

عضو فراكسيون اقليت مجلس افزود: براي اكثريت نمايندگان قانع كننده نيست كه اعضاي هيات رئيسه از اقتدار مجلس دفاع مي كنند.

نماينده ملاير خاطرنشان كرد: جلوگيري از طرح سئوالات يا كم كردن سوالها مخصوصا ازسال گذشته و رايزني براي عدم طرح تذكرات و سئوالات در صحن علني اين دغدغه را ايجاد كرد كه اعضاي هيات رئيسه ظاهرا براي جايگاه و اقتدار مجلس شان قائل نيستند و مجلس را به يكي از ادارات تابعه دولت تبديل كرده اند.

شهبازخاني پيش بيني كرد احتمال تغيير در اعضاي هيات رئيسه بسيار زياد است.