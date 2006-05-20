نمايندگان عراق امروز به كابينه نوري المالكي راي اعتماد مي دهند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه،خالد العطيه معاون اول رئيس پارلمان عراق اعلام كرد نمايندگان عراق امروز به 35 وزير راي اعتماد مي دهند.

دولت عراق 37 وزير دارد كه تاكنون وزيران دفاع و كشور انتخاب نشدند.

اين عضو ائتلاف عراق يكپارچه به خبرنگاران گفت :"امروز(شنبه) نمايندگان پارلمان به نخست وزير و معاونانش وهمچنين 35 وزير به استثناي دو وزير كشورو دفاع ( كه هنوز انتخاب نشدند) راي مي دهند".

وي با بيان اينكه افزايش تعداد وزرا به علت افزايش تعداد وزارتخانه ها است، اعلام كرد: در نشست امروز همچنين به برنامه هاي دولت نيز راي داده مي شود.

العطيه همچنين در مورد دو وزارت كشور و دفاع گفت: نخست وزير سرپرستي يكي از دو وزارتخانه ها ( وزارت كشور) و يكي از معاونينش هم سرپرستي وزارتخانه دوم( دفاع) را براي مدتي برعهده خواهند گرفت تا دو وزير اين وزارتخانه انتخاب شوند.

اين نماينده پارلمان عراق به اين مطلب اشاره كرد كه اين دو وزير( كشور و دفاع ) از نمايندگان مستقل خواهند بود كه به هيچ حزب و گروهي وابسته نباشند.

عباس البياتي نماينده ائتلاف عراق يكپارچه روزگذشته اعلام كرد كه نوري المالكي مسئوليت دو وزارتخانه را تا انتخاب دو وزير اصلي برعهده مي گيرد.

حسن السنيد از نماينده ائتلاف عراق يكپارچه نيز سه شنبه اعلام كرد: اين ائتلاف مسئوليت 17 وزارتخانه از جمله وزارت كشور، نفت و دارايي را برعهده مي گيرد.

اين در حالي است كه منابع نزديك به نخست وزير دولت عراق تاكيد كردند كه " نصر دحام فهد العامري"(شيعه) و " براء محمد نجيب الربيعي"(سني) از بيشترين شانس براي تصدي وزارت كشور و وزارت دفاع برخوردارند