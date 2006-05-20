براي تغيير شرايط و بندهاي پيشنهاد اروپا مذاكره كنيم / طرح اروپا با هدف خريد زمان براي رسيدن به اجماع ارائه مي شود

احمد بخشايشي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، در خصوص طرح دلايل اصرار اروپا بر ارائه طرح هسته اي از سوي اروپا علي رغم رد تلويحي آن از سوي ايران گفت : اختلاف هسته اي روسيه و آمريكا در روزهاي اخير به شدت بالا گرفته و حتي روس ها در مورد امكان وتوي قطعنامه شوراي امنيت در خصوص ايران بحث كرده اند.



وي دراين راستا به سخنان اخيرديك چني و نيكلاس برنز در خصوص روسيه اشاره كرد و گفت : اين اختلافات در كنار اوضاع داخلي انگليس و آمريكا غرب را متوجه لزوم اجماع جهاني بر سر هر گونه تصميم در خصوص ايران ساخت.



بخشايشي افزود: طرح اروپا در حقيقت با هدف خريد زمان براي رسيدن به اين اجماع ارائه مي شود.



وي تاكيد كرد: اروپا مي داند كه هر چقدر هم مشوق ها شيرين باشد ايران هر طرحي را كه حق غني سازي را به رسميت نشناسد ، نمي پذيرد و فكر مي كند اين موضوع اجماع جهاني را عليه ايران تقويت خواهد كرد.



اين استاد دانشگاه معتقد است دراين شرايط بايد در راستاي استراتژي مقاومت و تدبير پيشنهاد اروپا را مورد بررسي قرار داد و براي تغيير شرايط و بندهاي آن مذاكره كرد .



وي گفت : مطمئنا روابط مسكو- واشنگتن در هفته هاي آتي رو به بهبود خواهد رفت.

بخشايشي ايران و آمريكا و آژانس را مهره هاي اصلي بازي هسته اي خواند و گفت : بازي سه مهره بايد كاملا به هم نزديك و در ارتباط تنگاتنگ با هم باشد .



اين تحليلگر مسائل بين الملل بر ضرورت ادامه همكاري هاي ايران با آژانس براي جلوگيري از سوء استفاده هاي تبليغاتي و بهره گيري از مسير قانوني احقاق حق تاكيد كرد و گفت : طبيعي است اعطاي اختيار بيشتر به آژانس بين المللي انرژي اتمي براي حل موضوع ايران از سوي جامعه بين المللي ، همكاري ايران را نيز با اين نهاد بين المللي بيشتر كند.