غربي ها از تبديل ايران به يك قدرت برتر هراس دارند/ پيشرفت هاي علمي نشان از آغاز يك تحول بزرگ اجتماعي در كشور است

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي جمعه شب در كنگره "هوشياري ملي جوانان و مسأله هسته اي"، با اشاره به مخالفت برخي كشورها با حقوق ايران به خصوص حق دستيابي به چرخه كامل سوخت هسته اي خاطرنشان كرد: كشورهاي غربي از انرژي هسته اي ايران و يا حتي بمب هسته اي نمي هراسند، بلكه از رسيدن ايران به يك قدرت برتر در اين فضاي پست مدرن هراس دارند.
وي تصريح كرد: پيشرفت علمي و هسته اي دانشمندان و پژوهشگران ايراني نشان از يك تحول بزرگ اجتماعي در عرصه هاي مختلف دارد و اين گونه فعاليت ها غربي ها و سردمداران زور در جهان را به وحشت انداخته است.
رئيس شوراي امنيت كشور در مورد توطئه هاي دشمنان در تضعيف روحيه علمي و پژوهشي جوانان كشور نيز گفت: دشمنان نيز به استعداد و پيشرفت جوانان ايراني پي برده اند و سعي مي كنند با شكار استعدادها و تبليغات منفي روحيه علمي آنها را تضعيف كنند.
پورمحمدي تاكيد كرد: با وجود توطئه هاي دشمنان، امروزه جوانان ايراني بيشتر از گذشته به انقلاب و نظام مبتني بر آموزه هاي ديني وفادار هستند و اين امر موجب مأيوس شدن دشمنان شده است.
وزير كشور همچنين اعلام كرد: جوانان ايراني در حال حاضر 800 پايان نامه در زمينه نانوتكنولوژي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا در دست تهيه دارند كه هم اكنون 300 پايان نامه در حال دفاع و طي مراحل پاياني است.
به گزارش مهر، وي در پايان سخنان خود تشكيل سازمان هاي غير دولتي را نمادي از پيشرفت سياسي جوامع دانست و افزود: ايران از ديرباز ظرفيت وجود تشكلهاي غير دولتي را داشته و تلاش ما بر اين است كه از آنها حمايت و پشتيباني كنيم تا با تقويت اين نهادها روحيه مسؤوليت پذيري در جامعه نهادينه شود.
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