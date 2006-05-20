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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۵۵

وزير كشور در كنگره "هوشياري ملي جوانان و مسأله هسته ‌اي":

غربي ها از تبديل ايران به يك قدرت برتر هراس دارند/ پيشرفت هاي علمي نشان از آغاز يك تحول بزرگ اجتماعي در كشور است

غربي ها از تبديل ايران به يك قدرت برتر هراس دارند/ پيشرفت هاي علمي نشان از آغاز يك تحول بزرگ اجتماعي در كشور است

وزير كشور پيشرفت هاي علمي كشور در عرصه هاي مختلف را نشانه هايي از آغاز يك تحول بزرگ اجتماعي در ايران دانست و گفت: دستيابي ايران به دانش هسته‌اي باعث وحشت سردمداران زور و سلطه در سراسر جهان شده است.

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، حجت ‌الاسلام مصطفي پورمحمدي جمعه شب در كنگره "هوشياري ملي جوانان و مسأله هسته ‌اي"، با اشاره به مخالفت برخي كشورها با حقوق ايران به خصوص حق دستيابي به چرخه كامل سوخت هسته اي خاطرنشان كرد: كشورهاي غربي از انرژي هسته ‌اي ايران و يا حتي بمب هسته ‌اي نمي‌ هراسند، بلكه از رسيدن ايران به يك قدرت برتر در اين فضاي پست مدرن هراس دارند.

وي تصريح كرد: پيشرفت علمي و هسته اي دانشمندان و پژوهشگران ايراني نشان از يك تحول بزرگ اجتماعي در عرصه‌ هاي مختلف دارد و اين گونه فعاليت‌ ها غربي ‌ها و سردمداران زور در جهان را به وحشت انداخته است.

رئيس شوراي امنيت كشور در مورد توطئه‌ هاي دشمنان در تضعيف روحيه علمي و پژوهشي جوانان كشور نيز گفت: دشمنان نيز به استعداد و پيشرفت جوانان ايراني پي ‌برده ‌اند و سعي مي‌ كنند با شكار استعدادها و تبليغات منفي روحيه علمي آنها را تضعيف كنند.

پورمحمدي تاكيد كرد: با وجود توطئه‌ هاي دشمنان، امروزه جوانان ايراني بيشتر از گذشته به انقلاب و نظام مبتني بر آموزه‌ هاي ديني وفادار هستند و اين امر موجب مأيوس شدن دشمنان شده است.

وزير كشور همچنين اعلام كرد: جوانان ايراني در حال حاضر 800 پايان نامه در زمينه نانوتكنولوژي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا در دست تهيه دارند كه هم اكنون 300 پايان نامه در حال دفاع و طي مراحل پاياني است.

به گزارش مهر، وي در پايان سخنان خود تشكيل سازمان ‌هاي غير دولتي را نمادي از پيشرفت سياسي جوامع دانست و افزود: ايران از ديرباز ظرفيت وجود تشكل‌هاي غير دولتي را داشته و تلاش ما بر اين است كه از آنها حمايت و پشتيباني كنيم تا با تقويت اين نهادها روحيه مسؤوليت پذيري در جامعه نهادينه شود.

کد مطلب 328318

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