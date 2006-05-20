اعطاي تسهيلات به نوقلمان نوعي سرمايه گذاري فرهنگي در حوزه نشر است

مدير نشر ورجاوند در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، با بيان اين مطلب ، افزود : چاپ آثار نوقلم ها در شرايط فعلي براي ناشران صرفه اقتصادي ندارد ، تعداد خوانندگان حرفه اي در كشور ما بسيار كم است و بيشتر مخاطبان تا زماني كه با نويسنده آشنايي نداشته باشند از كتاب وي استقبال نمي كنند .

وي ادامه داد : نبايد اين واقعيت را ناديده بگيريم كه حوزه نشر با اقتصاد ارتباط دارد و ناشران با وجود اين كه دغدغه فرهنگي دارند ، ناچارند به سود مالي بيانديشند . خريداري آثار نوقلم از ناشران براي تجهيز كتابخانه هاي عمومي و نقد و بررسي آنها در رسانه ملي مي تواند حمايت مفيدي از نويسندگان جوان و ناشران آنها محسوب شود .

اين ناشرخاطرنشان كرد : نشر يك چرخه توليدي و اقتصادي است و عرضه و تقاضا در آن اهميت دارد ناشران براي ادامه فعاليت قبل از هر چيز ناچار هستند به نيازها و سلايق عموم توجه كنند . در عين حال ناشران واقعي كه رسالت فرهنگي را سرلوحه حرفه خود قرار داده اند مي توانند به علايق عوام جهت فرهنگي و علمي بدهند .

نيابتي تصريح كرد : ناشر فرهنگي كسي است كه علاوه بر توجه به نيازهاي فعلي بازاركتاب براي آينده نيز برنامه ريزي كند و سطح انديشه و تقاضاي مخاطب را ارتقا دهد . ايجاد تنوع موضوعي در آثار تعداد مخاطبان يك ناشر را افزايش مي دهد و مانع از بازاري شدن وي مي شود .

وي ادامه داد : بي توجهي ناشران به حساسيت حرفه آنها درجهت بخشيدن به جريان انديشه و فرهنگ مخاطب مي تواند نتيجه معكوس داشته باشد . ناشري كه در حوزه ادبيات و فلسفه به چاپ و نشر مي پردازد پس از چاپ چند اثر باارزش بر تعداد مخاطبان خود مي افزايد .

همانيابتي تاكيد كرد : خوانندگان آثار هر ناشر به طور ناخودآگاه تحت تاثير انديشه و جهان بيني او قرار مي گيرند . ناشري كه از تعهد كافي برخوردار نباشد براي فرهنگ و انديشه جامعه مخرب است و بايد از گردونه نشر خارج شود در اين راستا شناسايي و تشخيص ناشران بازاري از ناشران فرهنگي از اهميت خاصي برخوردار است .