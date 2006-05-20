به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" در مشهد، مهدي اخلاقي فيض آثار در نشست مطبوعاتي گردهمايي آمايش سرزمين تصريح كرد : نگاه ما به فضاهاي كشور يكسان است اما برخوردمان در عمل براي ساماندهي و استفاده نمودن از موقعيت ها و امكانات هر منطقه متفاوت خواهد بود .

وي افزود : مطالعاتي آغاز گرديده و نقش كلان شهرها و مناطق آزاد ، مبتني بر نقش و كاركردهاي آنها در طرح آمايش سرزمين تعيين گرديده است اما متاسفانه مطالعات آمايش سرزمين درحدي نيست كه امروز بتوانيم براي تصميم گيري در سطح كلان كشور مورد استفاده قرار گيرد .

رئيس مركز آمايش سرزمين سازمان مديريت و برنامه ريزي رويكرد آمايشي را رويكردي مشاركتي خواند و تصريح كرد : يكي از ضرورت هايي كه در دولت نهم به صورت فوري مطرح است احساس نياز دولت به كاهش تمركز از تهران و نقاط توسعه يافته كشور و توسعه ارتباطات ساير شهرها و شهرستانهاي كشور با كلان شهرها و ساير مراكز و كشورهاي جهان است .