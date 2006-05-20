به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" در مشهد، مهدي اخلاقي فيض آثار در نشست مطبوعاتي گردهمايي آمايش سرزمين تصريح كرد : نگاه ما به فضاهاي كشور يكسان است اما برخوردمان در عمل براي ساماندهي و استفاده نمودن از موقعيت ها و امكانات هر منطقه متفاوت خواهد بود .
وي افزود : مطالعاتي آغاز گرديده و نقش كلان شهرها و مناطق آزاد ، مبتني بر نقش و كاركردهاي آنها در طرح آمايش سرزمين تعيين گرديده است اما متاسفانه مطالعات آمايش سرزمين درحدي نيست كه امروز بتوانيم براي تصميم گيري در سطح كلان كشور مورد استفاده قرار گيرد .
رئيس مركز آمايش سرزمين سازمان مديريت و برنامه ريزي رويكرد آمايشي را رويكردي مشاركتي خواند و تصريح كرد : يكي از ضرورت هايي كه در دولت نهم به صورت فوري مطرح است احساس نياز دولت به كاهش تمركز از تهران و نقاط توسعه يافته كشور و توسعه ارتباطات ساير شهرها و شهرستانهاي كشور با كلان شهرها و ساير مراكز و كشورهاي جهان است .
اخلاقي فيض آثار در خصوص جايگاه بخش خصوصي در طرح آمايش سرزمين بيان داشت : آمايش سرزمين جدا از سياستهاي دولت نيست و حقوق اساسي ايران حاكم بر فضاي حقوقي كشور است كه براي تسهيل در روند خصوصي سازي و تمركز زدايي نياز مبرمي به مقررات زدايي و روان سازي قوانين و افزايش در امنيت و بهره وري سرمايه گذاري هاي اقتصادي در كشور با رويكرد توسعه اي داريم .
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